Борис Джонсон засудив рішення про зняття санкцій із російського дизеля

Експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Фото: Chris Ratcliffe/Bloomberg

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав огидним рішення Трампа щодо зняття санкцій із російського дизеля. На його думку, звинувачувати Україну у подорожчанні пального — абсурд: ціни пішли вгору через закриття Ормузької протоки.

Про це сам ексочільник британського уряду повідомив у соцмережі Х, передає Новини.LIVE.

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Скриншот повідомлення x.com/BorisJohnson

Як Джонсон відреагував на угоду про експорт російського пального

Американський політик нагадав, що Путін щоденно вбиває невинних українців.

"Українці борються за виживання. Попри це, Білий дім, схоже, планує змусити американських водіїв спонсорувати путінську різанину", — написав Джонсон.

На його думку, домовленість не спрацює і навряд чи суттєво вплине на вартість пального.

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Також експрем'єр-міністр пояснив, яке рішення дійсно допомогло б відновити російський експорт.

"Якщо хочемо повернути російські нафту та газ на світовий ринок, покладімо край цій війні з вільною, суверенною та незалежною Україною", — написав він.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що колишній спецпосол США з питань України та Росії Кіт Келлог закликав українців не припиняти ударів по російських НПЗ. Політик зазначив, що під час війни такі атаки є правильним рішенням. Путін намагається зупинити ці удари, тому й пропонує постачати США російське дизельне пальне.

Також Новини.LIVE з посиланням на The Independent писав, як Велика Британія відреагувала на домовленість США та РФ про постачання дизельного пального. Британці збережуть санкційний тиск на Росію. Крім того, Лондон надаватиме військову та фінансову допомогу Україні.