Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Фінансування різанини: Джонсон про зняття санкцій на дизель із РФ

Фінансування різанини: Джонсон про зняття санкцій на дизель із РФ

Ua ru
11 жовтня 2026 01:39
Борис Джонсон засудив рішення про зняття санкцій із російського дизеля
Експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Фото: Chris Ratcliffe/Bloomberg

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав огидним рішення Трампа щодо зняття санкцій із російського дизеля. На його думку, звинувачувати Україну у подорожчанні пального — абсурд: ціни пішли вгору через закриття Ормузької протоки.

Про це сам ексочільник британського уряду повідомив у соцмережі Х, передає Новини.LIVE.

Реклама
Борис Джонсон розкритикував зняття санкцій із російського дизеля
Скриншот повідомлення x.com/BorisJohnson

Як Джонсон відреагував на угоду про експорт російського пального 

Американський політик нагадав, що Путін щоденно вбиває невинних українців.

"Українці борються за виживання. Попри це, Білий дім, схоже, планує змусити американських водіїв спонсорувати путінську різанину", — написав Джонсон. 

На його думку, домовленість не спрацює і навряд чи суттєво вплине на вартість пального.

Читайте також:

Також експрем'єр-міністр пояснив, яке рішення дійсно допомогло б відновити російський експорт.

"Якщо хочемо повернути російські нафту та газ на світовий ринок, покладімо край цій війні з вільною, суверенною та незалежною Україною", — написав він.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що колишній спецпосол США з питань України та Росії Кіт Келлог закликав українців не припиняти ударів по російських НПЗ. Політик зазначив, що під час війни такі атаки є правильним рішенням. Путін намагається зупинити ці удари, тому й пропонує постачати США російське дизельне пальне.

Також Новини.LIVE з посиланням на The Independent писав, як Велика Британія відреагувала на домовленість США та РФ про постачання дизельного пального. Британці збережуть санкційний тиск на Росію. Крім того, Лондон надаватиме військову та фінансову допомогу Україні.

США Великобританія володимир путін паливо Борис Джонсон Росія
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації