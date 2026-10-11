Борис Джонсон осудил решение о снятии санкций с российского дизеля

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: Chris Ratcliffe/Bloomberg

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал отвратительным решение Трампа об отмене санкций касательно российского дизеля. По его мнению, обвинять Украину в подорожании топлива — абсурд: цены выросли из-за закрытия Ормузского пролива.

Об этом сам экс-глава британского правительства сообщил в соцсети X, передает Новини.LIVE.

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Скриншот сообщения x.com/BorisJohnson

Как Джонсон отреагировал на соглашение об экспорте российского топлива

Американский политик напомнил, что Путин ежедневно убивает невинных украинцев.

"Украинцы борются за выживание. Несмотря на это, Белый дом, похоже, планирует заставить американских водителей спонсировать путинскую резню", — написал Джонсон.

По его мнению, соглашение не сработает и вряд ли существенно повлияет на стоимость топлива.

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Также экс-премьер-министр объяснил, какое решение действительно помогло бы возобновить российский экспорт.

"Если мы хотим вернуть российские нефть и газ на мировой рынок, давайте положим конец этой войне со свободной, суверенной и независимой Украиной", — написал он.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что бывший спецпосланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог призвал украинцев не прекращать удары по российским НПЗ. Политик отметил, что во время войны такие атаки являются правильным решением. Путин пытается остановить эти удары, поэтому и предлагает поставлять США российское дизельное топливо.

Также Новини.LIVE со ссылкой на The Independent писал о том, как Великобритания отреагировала на договоренность США и РФ о поставках дизельного топлива. Британцы сохранят санкционное давление на Россию. Кроме того, Лондон будет оказывать военную и финансовую помощь Украине.