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Головна Новини дня УЗ обмежила рух поїздів на Київщині

УЗ обмежила рух поїздів на Київщині

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 07:38
Через безпекову ситуацію Укрзалізниця обмежила рух поїздів на Київщині
Пасажири на пероні. Фото: скріншот з відео

Укрзалізниця оприлюднила актуальний статус руху поїздів у кількох регіонах. У зв'язку з безпековою ситуацією, на деяких ділянках залізниці на Київщині з безпекових міркувань ДСНС обмежила рух поїздів. Чере це УЗ задіяла резервні обʼїзні маршрути. 

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу УЗ

Рух поїздів на півдні 

Наразі моніторингові групи УЗ працюють у посиленому режимі — рух поїздів у київському напрямку організований з урахуванням безпекової ситуації.

Зокрема, це стосується поїздів №93 Харків — Холм, №134 Кам'янець-Подільський — Київ,  №94 Холм — Харків, №43 Дніпро — Івано-Франківськ, №104 Львів — Лозова.

Всі ключові зупинки для цих поїздів буде збережено, проте очікуються затримки в русі. 

Читайте також:

В УЗ просять пасажирів уважно стежити за сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці та оголошеннями залізничників на вокзалах і в поїздах.

Ускладнення руху у фастовському напрямку

Також через ці обмеження наразі ускладнений і приміський рух у фастівському напрямку.

Наразі Укрзалізниця спільно з Київською ОВА організовує автобуси для забезпечення "човникового" сполучення між Бояркою та Києвом.

Що ще варто знати про УЗ

Як писали Новини.LIVE раніше, Укрзалізниця підписала угоди на майже 18 млн євро. Це відбулося на Конференції з питань відновлення України у Ґданську. Кошти спрямують на закупівлю обладнання для захисту критичної інфраструктури та рухомого складу, а також для реалізації проєктів безбар’єрності.

Також ми повідомляли, що з початку повномасштабної війни армія РФ понад 5500 разів обстрілювала об'єкти Укрзалізниці. Збитки від цих ударів вже сягають сотні мільярдів гривень.

Укрзалізниця поїзди Київська область
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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