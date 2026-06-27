Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Укрзалізниця підписала угоди на майже 18 млн євро у Ґданську

Укрзалізниця підписала угоди на майже 18 млн євро у Ґданську

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2026 15:20
Яке фінансування отримала Укрзалізниця на модернізацію
Потяг Київ-Ужгород. Фото: Reuters

Укрзалізниця на Конференції з питань відновлення України у Ґданську підписала низку угод про фінансування. Загальна сума становить майже 18 млн євро.

Про це повідомив директор Офісу міжнародних проєктів компанії Володимир Шемаєв у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Нові інвестиції для розвитку залізниці

За його словами, з цієї суми 10 млн євро становить грант Світового банку, близько 7 млн євро — грантова підтримка, схвалена Європейським Союзом, ще 1 млн євро надано в межах співпраці зі шведським інвестиційним фондом Swedfund.

Кошти Світового банку спрямують на закупівлю обладнання для захисту критичної інфраструктури та рухомого складу.

Грант ЄС використають для реалізації проєктів безбар’єрності на Львівському вокзалі.

Читайте також:

Фінансування від Swedfund буде спрямоване на розробку техніко-економічного обґрунтування системи безпеки ERTMS, яка має інтегрувати залізничну інфраструктуру України та Європейського Союзу.

Новини.LIVE повідомляли, що у п’ятницю, 26 червня, завершилася Конференція з питань відновлення України, яка проходила у Гданську протягом двох днів — 25 і 26 червня. Вона стала найбільшою за останні п’ять років. Політичні скандали, зокрема між Польщею та Україною, не вплинули на обсяги фінансової підтримки.

Новини.LIVE інформували, що під час конференції URC2026 Україна досягла домовленостей у сфері енергетики майже на 2 млрд євро. Загалом було підписано 28 міжнародних угод, меморандумів і фінансових домовленостей, спрямованих на відновлення та розвиток енергосистеми країни.

Укрзалізниця інвестиції Конференція з питань відновлення України-2026
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації