Яке фінансування отримала Укрзалізниця на модернізацію

Потяг Київ-Ужгород. Фото: Reuters

Укрзалізниця на Конференції з питань відновлення України у Ґданську підписала низку угод про фінансування. Загальна сума становить майже 18 млн євро.

Про це повідомив директор Офісу міжнародних проєктів компанії Володимир Шемаєв у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Нові інвестиції для розвитку залізниці

За його словами, з цієї суми 10 млн євро становить грант Світового банку, близько 7 млн євро — грантова підтримка, схвалена Європейським Союзом, ще 1 млн євро надано в межах співпраці зі шведським інвестиційним фондом Swedfund.

Кошти Світового банку спрямують на закупівлю обладнання для захисту критичної інфраструктури та рухомого складу.

Грант ЄС використають для реалізації проєктів безбар’єрності на Львівському вокзалі.

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Фінансування від Swedfund буде спрямоване на розробку техніко-економічного обґрунтування системи безпеки ERTMS, яка має інтегрувати залізничну інфраструктуру України та Європейського Союзу.

Новини.LIVE повідомляли, що у п’ятницю, 26 червня, завершилася Конференція з питань відновлення України, яка проходила у Гданську протягом двох днів — 25 і 26 червня. Вона стала найбільшою за останні п’ять років. Політичні скандали, зокрема між Польщею та Україною, не вплинули на обсяги фінансової підтримки.

Новини.LIVE інформували, що під час конференції URC2026 Україна досягла домовленостей у сфері енергетики майже на 2 млрд євро. Загалом було підписано 28 міжнародних угод, меморандумів і фінансових домовленостей, спрямованих на відновлення та розвиток енергосистеми країни.