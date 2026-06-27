Які домовленості щодо енергетики досягла Україна на URC2026

Конференція URC2026. Фото: Reuters

Україна під час конференції URC2026 досягла домовленостей у сфері енергетики на майже 2 млрд євро. Загалом підписано 28 міжнародних угод, меморандумів та фінансових домовленостей щодо відновлення та розвитку енергосистеми.

Про це повідомив перший віцепрем’єр — міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Новини.LIVE.

Фінансування від США, ЄС та міжнародних банків

Зокрема, підписано лист про наміри з Експортно-імпортним банком США на суму до 300 млн доларів для фінансування обладнання, робіт і послуг для "Нафтогазу".

Уряд Великої Британії підтвердив державні гарантії для кредиту на 210 млн фунтів стерлінгів для забезпечення поставок ядерного палива компанією Urenco для українських АЕС.

Також погоджено угоду на 191,2 млн євро за участі IFC, ЄБРР, BSTDB, BII Ukraine та Swedfund для будівництва вітрової електростанції потужністю 189 МВт, яку реалізує "Галнафтогаз".

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Окремо підписано кредитну угоду з німецькою Notus Energy на 65 млн євро для вітрової електростанції потужністю 120 МВт.

Великі інвестиції в генерацію та "Укренерго"

ДТЕК та GE Vernova домовилися про будівництво нової парогазової електростанції потужністю 650 МВт. Загальний обсяг інвестицій становить 900 млн євро.

ЄБРР також підписав листи про наміри з Німеччиною та Норвегією на 55 млн євро для розвитку програми RAMP-UP, яка має підтримати до 1 ГВт нових потужностей ВДЕ.

Крім того, "Укренерго" отримає 90 млн євро кредиту під державні гарантії на реконструкцію підстанцій та 11 млн євро гранту від уряду Німеччини через KfW для закупівлі обладнання.

Окремо підписано грант на 44,6 млн євро для "Укрнафти" від урядів Норвегії та Нідерландів.

Меморандуми та нові проєкти

Також підписано низку меморандумів у сфері енергетики. Зокрема:

зі Swedfund International — щодо модернізації енергетичної інфраструктури;

"Нафтогаз" — із Siemens Energy, GEK TERNA Group, DP Pumps та ORLEN;

із CQUESTRA BV — щодо транскордонного проєкту транспортування та зберігання CO₂;

"Енергоатом" — із ŠKODA JS щодо розвитку ядерної енергетики;

із Doğuş İnşaat — щодо ГАЕС та відновлення Каховської ГЕС;

зі Swedfund — для "Укргідроенерго" щодо пілотного проєкту з виробництва зеленого водню;

"Укрнафта" — з MAYEKAWA MFG. CO., LTD. щодо енергоефективності та декарбонізації.

Денис Шмигаль подякував міжнародним партнерам за підтримку та готовність долучатися до відновлення й модернізації української енергетики.

Заява Дениса Шмигаля. Фото: Денис Шмигаль/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у п’ятницю, 26 червня, завершилася Конференція з питань відновлення України, яка проходила у Гданську протягом двох днів — 25 і 26 червня. Вона стала найбільшою за останні п’ять років. Політичні скандали, зокрема між Польщею та Україною, не вплинули на обсяги фінансової підтримки.

Новини.LIVE повідомляли, що на конференції Ukraine Recovery Conference 2026 Україна спільно з Європейським інвестиційним банком оголосила про новий пакет підтримки для відновлення країни. Загальний обсяг допомоги перевищує 470 млн євро.