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Главная Новости дня УЗ ограничила движение поездов в Киевской области

УЗ ограничила движение поездов в Киевской области

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 07:38
В связи с обстановкой в сфере безопасности «Укрзализныця» ограничила движение поездов в Киевской области
Пассажиры на платформе. Фото: скриншот из видео

"Укрзализныця" обнародовала актуальную информацию о движении поездов в нескольких регионах. В связи с обстановкой в сфере безопасности на некоторых участках железной дороги в Киевской области из соображений безопасности ГСЧС ограничила движение поездов. В связи с этим УЗ задействовала резервные объездные маршруты.

Об этом сообщает Новини.LIVE» со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Движение поездов на юге

В настоящее время мониторинговые группы УЗ работают в усиленном режиме — движение поездов в киевском направлении организовано с учетом ситуации с безопасностью.

В частности, это касается поездов №93 Харьков — Холм, №134 Каменец-Подольский — Киев, №94 Холм — Харьков, №43 Днепр — Ивано-Франковск, №104 Львов — Лозовая.

Все ключевые остановки для этих поездов будут сохранены, однако ожидаются задержки в движении.

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В "Укрзализныце" просят пассажиров внимательно следить за уведомлениями в приложении "УЗ" и объявлениями железнодорожников на вокзалах и в поездах.

Затруднения в движении в фастовском направлении

Также из-за этих ограничений в настоящее время затруднено пригородное движение в Фастовском направлении.

В настоящее время "Укрзализныця" совместно с Киевской ОВА организует автобусы для обеспечения "челночного" сообщения между Бояркой и Киевом.

Что еще стоит знать об УЗ

Как ранее сообщали Новини.LIVE, "Укрзализныця" подписала соглашения на сумму почти 18 млн евро. Это произошло на Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске. Средства будут направлены на закупку оборудования для защиты критической инфраструктуры и подвижного состава, а также для реализации проектов по обеспечению безбарьерности.

Также мы сообщали, что с начала полномасштабной войны армия РФ более 5500 раз обстреливала объекты "Укрзализныци". Убытки от этих ударов уже достигают сотни миллиардов гривен.

Укрзализныця поезда Киевская область
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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