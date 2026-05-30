Усов: Мінськ не звертався щодо повернення затриманої в Україні Інни Кардаш

Усов: Мінськ не звертався щодо повернення затриманої в Україні Інни Кардаш

Дата публікації: 30 травня 2026 14:40
Дмитро Усов. Фото: Координаційний штаб

Білоруська сторона не робила жодних запитів щодо повернення громадянки Інни Кардаш, яку в Україні підозрюють у шпигунській діяльності. Служба безпеки затримала її в Києві у січні 2026 року.

Про це заявив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець. 

Затримання Інни Кардаш в Україні

Усов розповів, що Служба безпеки України затримала Інну Кардаш у січні за підозрою у шпигунтсві на користь КДБ Білорусі. За версією слідства, вона передавала таємні документи з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Сама Кардаш провину заперечує.

За словами секретаря Координаційного штабу, Мінськ не виявляє зацікавленості у поверненні підозрюваної.

"Білоруська сторона її не запитує. Білоруські спецслужби не просять її повернути", — сказав він.

Посадовець додав, що подібна ситуація спостерігається і у відносинах із Росією. За його словами, Москва також не завжди проявляє інтерес до своїх агентів або осіб, яких підозрюють у співпраці.

Він також згадав про ініціативу "Хочу к своим", у межах якої публічно висвітлюються справи осіб, засуджених в Україні за співпрацю з РФ.

"Ми бачимо, що допомога Росії або Білорусі, на яку вони чекали, не працює", — наголосив Дмитро Усов.

Крім того, він закликав громадян до співпраці з правоохоронними органами та уважності щодо можливих ризиків у сфері безпеки.

Як писали Новини.LIVE, у березні в Угорщині журналіста звинуватили у передачі даних Україні. Сам кореспондент це відкидає і каже, що займався лише журналістською роботою, пов'язаною з підозрілими контактами глави угорського МЗС Петера Сійярто з російською стороною.

Також ми повідомляли, що СБУ затримала трьох осіб, які здавали позиції ЗСУ в соцмережах. Двоє із підозрюваних діяли на території Чернігівщині, а третього правопорушника оперативники виявили у Краматорську на Донеччині.

Київ шпигунство Білорусь
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
