Усов: Мінськ не звертався щодо повернення затриманої в Україні Інни Кардаш

Дмитро Усов. Фото: Координаційний штаб

Білоруська сторона не робила жодних запитів щодо повернення громадянки Інни Кардаш, яку в Україні підозрюють у шпигунській діяльності. Служба безпеки затримала її в Києві у січні 2026 року.

Про це заявив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Затримання Інни Кардаш в Україні

Усов розповів, що Служба безпеки України затримала Інну Кардаш у січні за підозрою у шпигунтсві на користь КДБ Білорусі. За версією слідства, вона передавала таємні документи з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Сама Кардаш провину заперечує.

За словами секретаря Координаційного штабу, Мінськ не виявляє зацікавленості у поверненні підозрюваної.

"Білоруська сторона її не запитує. Білоруські спецслужби не просять її повернути", — сказав він.

Посадовець додав, що подібна ситуація спостерігається і у відносинах із Росією. За його словами, Москва також не завжди проявляє інтерес до своїх агентів або осіб, яких підозрюють у співпраці.

Він також згадав про ініціативу "Хочу к своим", у межах якої публічно висвітлюються справи осіб, засуджених в Україні за співпрацю з РФ.

"Ми бачимо, що допомога Росії або Білорусі, на яку вони чекали, не працює", — наголосив Дмитро Усов.

Крім того, він закликав громадян до співпраці з правоохоронними органами та уважності щодо можливих ризиків у сфері безпеки.

