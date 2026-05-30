Усов: Минск не обращался по поводу возвращения задержанной в Украине Кардаш

Дата публикации 30 мая 2026 14:40
Дмитрий Усов. Фото: Координационный штаб

Белорусская сторона не делала никаких запросов о возвращении гражданки Инны Кардаш, которую в Украине подозревают в шпионской деятельности. Служба безопасности задержала ее в Киеве в январе 2026 года.

Об этом заявил секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Задержание Инны Кардаш в Украине

Усов рассказал, что Служба безопасности Украины задержала Инну Кардаш в январе по подозрению в шпионаже в пользу КГБ Беларуси. По версии следствия, она передавала секретные документы из Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Сама Кардаш вину отрицает.

По словам секретаря Координационного штаба, Минск не проявляет заинтересованности в возвращении подозреваемой.

"Белорусская сторона ее не запрашивает. Белорусские спецслужбы не просят ее вернуть", — сказал он.

Чиновник добавил, что подобная ситуация наблюдается и в отношениях с Россией. По его словам, Москва также не всегда проявляет интерес к своим агентам или лицам, которых подозревают в сотрудничестве.

Он также упомянул об инициативе "Хочу к своим", в рамках которой публично освещаются дела лиц, осужденных в Украине за сотрудничество с РФ.

"Мы видим, что помощь России или Беларуси, на которую они ждали, не работает", — подчеркнул Дмитрий Усов.

Кроме того, он призвал граждан к сотрудничеству с правоохранительными органами и внимательности относительно возможных рисков в сфере безопасности.

Как писали Новини.LIVE, в марте в Венгрии журналиста обвинили в передаче данных Украине. Сам корреспондент это отвергает и говорит, что занимался только журналистской работой, связанной с подозрительными контактами главы венгерского МИД Петера Сийярто с российской стороной.

Также мы сообщали, что СБУ задержала трех человек, которые сдавали позиции ВСУ в соцсетях. Двое из подозреваемых действовали на территории Черниговской области, а третьего правонарушителя оперативники обнаружили в Краматорске Донецкой области.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
