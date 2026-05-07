Сдавали позиции ВСУ в соцсетях: СБУ задержала трех человек

Служба безопасности Украины заблокировала работу нескольких интернет-ресурсов, на которых публиковались точные маршруты Сил обороны. По подозрению в информационно-подрывной деятельности задержаны трое мужчин из Краматорска и Черниговщины, которые собирали десятки тысяч просмотров на обнародовании позиций Вооруженных Сил, полицейских патрулей и мобильных групп территориальных центров комплектования.

Двое из подозреваемых действовали на территории Черниговской области. Один из них, скрываясь от призыва в собственном доме, администрировал местный Телеграмм-канал. Он систематически сообщал о направлениях, по которым передвигались мобильные группы территориальных центров комплектования. Другой житель региона собрал вокруг своего ресурса аудиторию в 17 тысяч пользователей. Для них мужчина публиковал точные координаты украинских блокпостов и раскрывал маршруты патрулирования правоохранителей.

Третьего правонарушителя оперативники обнаружили в Краматорске Донецкой области. Местный житель снимал на видео движение военных колонн. Мужчина фиксировал на видео маршруты передвижения техники и места временного базирования подразделений. Отснятые материалы он загружал на собственную страницу в ТикТок. К моменту блокировки этого аккаунта ролики с дислокацией украинских бойцов успели набрать около ста тысяч просмотров.

Во время проведения обысков в помещениях всех трех подозреваемых правоохранители изъяли компьютерную технику и смартфоны. Как отметили в ведомстве, назначенная специальная экспертиза полностью подтвердила факты ведения фигурантами информационно-подрывной работы в пользу Российской Федерации. Обнародованные кадры россияне потенциально могли использовать как для подготовки новых атак, так и для корректировки повторных обстрелов территории государства.

На основании выводов экспертов и найденных доказательств следователи СБУ объявили задержанным о подозрении. Действия мужчин квалифицированы сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Им инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период согласно части 1 статьи 114-1, а также распространение информации о перемещении или расположении ВСУ с возможностью их идентификации на местности по части 2 статьи 114-2.

Сейчас расследование продолжается под процессуальным руководством Донецкой и Черниговской областных прокуратур. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений и рассматривают вариант дополнительной квалификации действий фигурантов.

