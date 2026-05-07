Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сдавали позиции ВСУ в соцсетях: СБУ задержала трех человек

Сдавали позиции ВСУ в соцсетях: СБУ задержала трех человек

Ua ru
Дата публикации 7 мая 2026 13:34
Сдавали позиции ВСУ в соцсетях: СБУ задержала трех человек
Один из подозреваемых. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала работу нескольких интернет-ресурсов, на которых публиковались точные маршруты Сил обороны. По подозрению в информационно-подрывной деятельности задержаны трое мужчин из Краматорска и Черниговщины, которые собирали десятки тысяч просмотров на обнародовании позиций Вооруженных Сил, полицейских патрулей и мобильных групп территориальных центров комплектования.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

СБУ разоблачила шпионов в трех областях Украины

Двое из подозреваемых действовали на территории Черниговской области. Один из них, скрываясь от призыва в собственном доме, администрировал местный Телеграмм-канал. Он систематически сообщал о направлениях, по которым передвигались мобильные группы территориальных центров комплектования. Другой житель региона собрал вокруг своего ресурса аудиторию в 17 тысяч пользователей. Для них мужчина публиковал точные координаты украинских блокпостов и раскрывал маршруты патрулирования правоохранителей.

null
Следственные действия. Фото: СБУ

Третьего правонарушителя оперативники обнаружили в Краматорске Донецкой области. Местный житель снимал на видео движение военных колонн. Мужчина фиксировал на видео маршруты передвижения техники и места временного базирования подразделений. Отснятые материалы он загружал на собственную страницу в ТикТок. К моменту блокировки этого аккаунта ролики с дислокацией украинских бойцов успели набрать около ста тысяч просмотров.

Во время проведения обысков в помещениях всех трех подозреваемых правоохранители изъяли компьютерную технику и смартфоны. Как отметили в ведомстве, назначенная специальная экспертиза полностью подтвердила факты ведения фигурантами информационно-подрывной работы в пользу Российской Федерации. Обнародованные кадры россияне потенциально могли использовать как для подготовки новых атак, так и для корректировки повторных обстрелов территории государства.

Читайте также:

На основании выводов экспертов и найденных доказательств следователи СБУ объявили задержанным о подозрении. Действия мужчин квалифицированы сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Им инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период согласно части 1 статьи 114-1, а также распространение информации о перемещении или расположении ВСУ с возможностью их идентификации на местности по части 2 статьи 114-2.

Сейчас расследование продолжается под процессуальным руководством Донецкой и Черниговской областных прокуратур. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений и рассматривают вариант дополнительной квалификации действий фигурантов.

Новини.LIVE писал ранее о том, как работники Службы безопасности Украины разоблачили российского шпиона, который помогал корректировать России удары по Киеву и Черниговщине. Мужчина работал инспектором в ГПСУ.

Также в апреле СБУ успешно предотвратила убийство высокопоставленного чиновника Военно-Морских Сил Украины. Для ликвидации российские спецслужбы наняли иностранца-киллера.

СБУ шпионаж Коллаборант
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации