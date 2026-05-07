Здавали позиції ЗСУ в соцмережах: СБУ затримала трьох осіб

Один із підозрюваних. Фото: СБУ

Служба безпеки України заблокувала роботу кількох інтернет-ресурсів, на яких публікувалися точні маршрути Сил оборони. За підозрою в інформаційно-підривній діяльності затримано трьох чоловіків з Краматорська та Чернігівщини, які збирали десятки тисяч переглядів на оприлюдненні позицій Збройних Сил, поліцейських патрулів і мобільних груп територіальних центрів комплектування.

Двоє із підозрюваних діяли на території Чернігівщини. Один із них, переховуючись від призову у власному будинку, адміністрував місцевий Телеграм-канал. Він систематично повідомляв про напрямки, якими пересувалися мобільні групи територіальних центрів комплектування. Інший житель регіону зібрав навколо свого ресурсу аудиторію у 17 тисяч користувачів. Для них чоловік публікував точні координати українських блокпостів та розкривав маршрути патрулювання правоохоронців.

Третього правопорушника оперативники виявили у Краматорську на Донеччині. Місцевий житель знімав на відео рух військових колон. Чоловік фіксував на відео маршрути пересування техніки та місця тимчасового базування підрозділів. Відзняті матеріали він завантажував на власну сторінку в ТікТок. До моменту блокування цього акаунту ролики із дислокацією українських бійців встигли набрати близько ста тисяч переглядів.

Під час проведення обшуків у помешканнях усіх трьох підозрюваних правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та смартфони. Як зазначили у відомстві, призначена спеціальна експертиза повністю підтвердила факти ведення фігурантами інформаційно-підривної роботи на користь Російської Федерації. Оприлюднені кадри росіяни потенційно могли використовувати як для підготовки нових атак, так і для коригування повторних обстрілів території держави.

На підставі висновків експертів та знайдених доказів слідчі СБУ оголосили затриманим про підозру. Дії чоловіків кваліфіковано одразу за двома статтями Кримінального кодексу України. Їм інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період згідно з частиною 1 статті 114-1, а також поширення інформації про переміщення чи розташування ЗСУ з можливістю їх ідентифікації на місцевості за частиною 2 статті 114-2.

Наразі розслідування триває за процесуального керівництва Донецької та Чернігівської обласних прокуратур. Слідчі продовжують встановлювати всі обставини вчинених злочинів і розглядають варіант додаткової кваліфікації дій фігурантів.

