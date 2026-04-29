Корегував удари по Києву та Чернігову: СБУ і ДБР викрили "крота" у ДПСУ

Контррозвідка затримала інспектора ДПСУ.

В Україні викрили чергового агента російських спецслужб, який діяв у складі Сил оборони. Зловмисник передавав ворогу критично важливі дані для планування повітряних атак по північних регіонах країни.

Про це повідомили у Службі безпеки України, передає Новини.LIVE.

СБУ і ДБР викрили російського агента

Військова контррозвідка Служби Безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань затримали інспектора Державної прикордонної служби, який працював на російську воєнну розвідку. За даними слідства, він коригував удари по Київській та Чернігівській областях.

Слідчі встановили, що агент прокладав маршрути для "безпечного" руху російських ракет і ударних дронів у Google Maps в обхід української протиповітряної оборони. Для цього під час службових відряджень він фіксував позиції радіолокаційних станцій, зенітно-ракетних комплексів і мобільних вогневих груп.

Зібрані дані він наносив на електронні карти, визначаючи маршрути між позиціями ППО та враховуючи топографічні особливості місцевості. Інформацію зберігав на власному смартфоні для подальшої передачі куратору з РФ, особу якого вже встановлено — ним виявився співробітник російської воєнної розвідки.

Читайте також:

Крім того, за вказівкою російської спецслужби агент намагався отримати дані про розташування підрозділів безпілотних літальних апаратів українських військ та об’єктів енергетичної інфраструктури.

Правоохоронці завчасно викрили його діяльність і затримали під час дорозвідки поблизу потенційної цілі. Під час обшуків у фігуранта вилучили смартфон із підготовленими матеріалами, зокрема координатами українських об'єктів.

Затриманому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, СБУ спільно з міжнародними партнерами викрила масштабну кібероперацію російської розвідки, спрямовану на стеження за громадянами України, країн ЄС та США. Зловмисники використовували зламані Wi-Fi-роутери для перехоплення конфіденційної інформації та підготовки нових кібератак.

Водночас російські війська здійснили спробу замаху на радника міністра оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова. За наявними даними, реактивний безпілотник влучив у його будинок.