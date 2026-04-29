Корректировал удары по Киеву и Чернигову: СБУ и ГБР нашли "крота" в ГПСУ

Корректировал удары по Киеву и Чернигову: СБУ и ГБР нашли "крота" в ГПСУ

Дата публикации 29 апреля 2026 13:28
Корректировал удары по Киеву и Чернигову: СБУ и ГБР разоблачили "крота" в ГПСУ
Контрразведка задержала инспектора ГПСУ. Фото: СБУ

В Украине разоблачили очередного агента российских спецслужб, который действовал в составе Сил обороны. Злоумышленник передавал врагу критически важные данные для планирования воздушных атак по северным регионам страны.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Новини.LIVE.

СБУ и ГБР разоблачили российского агента

Военная контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований задержали инспектора Государственной пограничной службы, который работал на российскую военную разведку. По данным следствия, он корректировал удары по Киевской и Черниговской областях.

Следователи установили, что агент прокладывал маршруты для "безопасного" движения российских ракет и ударных дронов в Google Maps в обход украинской противовоздушной обороны. Для этого во время служебных командировок он фиксировал позиции радиолокационных станций, зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп.

Собранные данные он наносил на электронные карты, определяя маршруты между позициями ПВО и учитывая топографические особенности местности. Информацию хранил на собственном смартфоне для дальнейшей передачи куратору из РФ, личность которого уже установлена — им оказался сотрудник российской военной разведки.

Читайте также:

Кроме того, по указанию российской спецслужбы агент пытался получить данные о расположении подразделений беспилотных летательных аппаратов украинских войск и объектов энергетической инфраструктуры.

Правоохранители заблаговременно разоблачили его деятельность и задержали во время доразведки вблизи потенциальной цели. Во время обысков у фигуранта изъяли смартфон с подготовленными материалами, в частности координатами украинских объектов.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, СБУ совместно с международными партнерами разоблачила масштабную кибероперацию российской разведки, направленную на слежку за гражданами Украины, стран ЕС и США. Злоумышленники использовали взломанные Wi-Fi-роутеры для перехвата конфиденциальной информации и подготовки новых кибератак.

В то же время российские войска совершили попытку покушения на советника министра обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова. По имеющимся данным, реактивный беспилотник попал в его дом.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
