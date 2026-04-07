СБУ, ФБР и правоохранители ЕС разоблачили шпионскую систему ГРУ РФ

Служба безопасности Украины(СБУ) вместе с международными партнерами разоблачила масштабную киберкампанию российской разведки, направленную на шпионаж за гражданами Украины, ЕС и США. Хакеры использовали взломанные Wi-Fi роутеры для перехвата конфиденциальных данных и подготовки кибератак.

СБУ совместно с ФБР, контрразведывательными органами Польши и правоохранителями Европейского Союза провела скоординированную операцию, в результате которой удалось нейтрализовать деятельность российской военной разведки (ГРУ) на территории Украины и государств-партнеров.

Следствие установило, что российские спецслужбы массово взламывали домашние и офисные Wi-Fi роутеры, которые не соответствовали современным стандартам безопасности. После получения доступа они перенаправляли интернет-трафик через собственную сеть DNS-серверов, что позволяло им действовать как посредники в сети.

Таким образом злоумышленники могли собирать пароли, токены аутентификации, электронные письма и другую чувствительную информацию, даже несмотря на использование защищенных протоколов SSL и TLS. Полученные данные планировали использовать для кибератак, информационных диверсий и разведки.

Особое внимание российская разведка уделяла данным сотрудников государственных органов, военнослужащих Сил обороны Украины и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В рамках операции удалось заблокировать более 100 серверов и вывести из-под контроля врага сотни маршрутизаторов только в Украине. Это существенно ослабило разведывательные возможности РФ и предотвратило потенциальное уничтожение оборудования на программном уровне.

Сейчас СБУ вместе с партнерами продолжает работу для установления и привлечения к ответственности всех причастных к киберпреступлениям.

В ведомстве также призвали пользователей проверить свои роутеры — обновить программное обеспечение, изменить пароли, отключить удаленный доступ и при необходимости заменить устаревшие устройства. Провайдеров просят помочь клиентам во внедрении этих мер кибербезопасности.

