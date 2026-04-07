Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
Главная

СБУ, ФБР и правоохранители ЕС разоблачили шпионскую систему ГРУ РФ

Дата публикации 7 апреля 2026 21:46
СБУ, ФБР и правоохранители ЕС разоблачили шпионскую систему ГРУ РФ
Работники СБУ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины(СБУ) вместе с международными партнерами разоблачила масштабную киберкампанию российской разведки, направленную на шпионаж за гражданами Украины, ЕС и США. Хакеры использовали взломанные Wi-Fi роутеры для перехвата конфиденциальных данных и подготовки кибератак.

Об этом сообщает СБУ во вторник, 7 апреля, передает Новини.LIVE.

РФ шпионила за гражданами Украины, США и ЕС через Wi-Fi роутеры

СБУ совместно с ФБР, контрразведывательными органами Польши и правоохранителями Европейского Союза провела скоординированную операцию, в результате которой удалось нейтрализовать деятельность российской военной разведки (ГРУ) на территории Украины и государств-партнеров.

Следствие установило, что российские спецслужбы массово взламывали домашние и офисные Wi-Fi роутеры, которые не соответствовали современным стандартам безопасности. После получения доступа они перенаправляли интернет-трафик через собственную сеть DNS-серверов, что позволяло им действовать как посредники в сети.

Таким образом злоумышленники могли собирать пароли, токены аутентификации, электронные письма и другую чувствительную информацию, даже несмотря на использование защищенных протоколов SSL и TLS. Полученные данные планировали использовать для кибератак, информационных диверсий и разведки.

Особое внимание российская разведка уделяла данным сотрудников государственных органов, военнослужащих Сил обороны Украины и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В рамках операции удалось заблокировать более 100 серверов и вывести из-под контроля врага сотни маршрутизаторов только в Украине. Это существенно ослабило разведывательные возможности РФ и предотвратило потенциальное уничтожение оборудования на программном уровне.

Сейчас СБУ вместе с партнерами продолжает работу для установления и привлечения к ответственности всех причастных к киберпреступлениям.

В ведомстве также призвали пользователей проверить свои роутеры — обновить программное обеспечение, изменить пароли, отключить удаленный доступ и при необходимости заменить устаревшие устройства. Провайдеров просят помочь клиентам во внедрении этих мер кибербезопасности.

Как сообщали Новини.LIVE, СБУ разоблачила сотрудника венгерских спецслужб, который координировал агентурную сеть Будапешта на Закарпатье. Для вербовки он использовал дипломатические учреждения, предлагая деньги и различные преференции от Венгрии.

Кроме того, СБУ сорвала подготовку серии резонансных убийств, которые планировали российские спецслужбы. В ходе спецоперации был ликвидирован киллер ГРУ РФ и задержаны более десяти участников агентурной сети.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
