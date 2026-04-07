СБУ, ФБР і правоохоронці ЄС викрили шпигунську систему ГРУ РФ

Працівники СБУ. Фото: СБУ

Служба безпеки України (СБУ) разом із міжнародними партнерами викрила масштабну кіберкампанію російської розвідки, спрямовану на шпигування за громадянами України, ЄС і США. Хакери використовували зламані Wi-Fi роутери для перехоплення конфіденційних даних та підготовки кібератак.

Про це повідомляє СБУ у вівторок, 7 квітня, передає Новини.LIVE.

СБУ спільно з ФБР, контррозвідувальними органами Польщі та правоохоронцями Європейського Союзу провела скоординовану операцію, у результаті якої вдалося нейтралізувати діяльність російської воєнної розвідки (ГРУ) на території України та держав-партнерів.

Слідство встановило, що російські спецслужби масово зламували домашні та офісні Wi-Fi роутери, які не відповідали сучасним стандартам безпеки. Після отримання доступу вони перенаправляли інтернет-трафік через власну мережу DNS-серверів, що дозволяло їм діяти як посередники в мережі.

Таким чином зловмисники могли збирати паролі, токени автентифікації, електронні листи та іншу чутливу інформацію, навіть попри використання захищених протоколів SSL і TLS. Отримані дані планували використовувати для кібератак, інформаційних диверсій і розвідки.

Особливу увагу російська розвідка приділяла даним співробітників державних органів, військовослужбовців Сил оборони України та підприємств оборонно-промислового комплексу.

У межах операції вдалося заблокувати понад 100 серверів і вивести з-під контролю ворога сотні маршрутизаторів лише в Україні. Це суттєво послабило розвідувальні можливості РФ і запобігло потенційному знищенню обладнання на програмному рівні.

Наразі СБУ разом із партнерами продовжує роботу для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до кіберзлочинів.

У відомстві також закликали користувачів перевірити свої роутери — оновити програмне забезпечення, змінити паролі, вимкнути віддалений доступ та за потреби замінити застарілі пристрої. Провайдерів просять допомогти клієнтам у впровадженні цих заходів кібербезпеки.

