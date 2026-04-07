Головна Новини дня СБУ, ФБР і правоохоронці ЄС викрили шпигунську систему ГРУ РФ

СБУ, ФБР і правоохоронці ЄС викрили шпигунську систему ГРУ РФ

Дата публікації: 7 квітня 2026 21:46
Працівники СБУ. Фото: СБУ

Служба безпеки України (СБУ) разом із міжнародними партнерами викрила масштабну кіберкампанію російської розвідки, спрямовану на шпигування за громадянами України, ЄС і США. Хакери використовували зламані Wi-Fi роутери для перехоплення конфіденційних даних та підготовки кібератак.

Про це повідомляє СБУ у вівторок, 7 квітня, передає Новини.LIVE.

РФ шпигувала за громадянами України, США і ЄС через Wi-Fi роутери

СБУ спільно з ФБР, контррозвідувальними органами Польщі та правоохоронцями Європейського Союзу провела скоординовану операцію, у результаті якої вдалося нейтралізувати діяльність російської воєнної розвідки (ГРУ) на території України та держав-партнерів.

Слідство встановило, що російські спецслужби масово зламували домашні та офісні Wi-Fi роутери, які не відповідали сучасним стандартам безпеки. Після отримання доступу вони перенаправляли інтернет-трафік через власну мережу DNS-серверів, що дозволяло їм діяти як посередники в мережі.

Таким чином зловмисники могли збирати паролі, токени автентифікації, електронні листи та іншу чутливу інформацію, навіть попри використання захищених протоколів SSL і TLS. Отримані дані планували використовувати для кібератак, інформаційних диверсій і розвідки.

Особливу увагу російська розвідка приділяла даним співробітників державних органів, військовослужбовців Сил оборони України та підприємств оборонно-промислового комплексу.

У межах операції вдалося заблокувати понад 100 серверів і вивести з-під контролю ворога сотні маршрутизаторів лише в Україні. Це суттєво послабило розвідувальні можливості РФ і запобігло потенційному знищенню обладнання на програмному рівні.

Наразі СБУ разом із партнерами продовжує роботу для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до кіберзлочинів.

У відомстві також закликали користувачів перевірити свої роутери — оновити програмне забезпечення, змінити паролі, вимкнути віддалений доступ та за потреби замінити застарілі пристрої. Провайдерів просять допомогти клієнтам у впровадженні цих заходів кібербезпеки.

Як повідомляли Новини.LIVE, СБУ викрила співробітника угорських спецслужб, який координував агентурну мережу Будапешта на Закарпатті. Для вербування він використовував дипломатичні установи, пропонуючи гроші та різні преференції від Угорщини.

Крім того, СБУ зірвала підготовку серії резонансних убивств, які планували російські спецслужби. У ході спецоперації було ліквідовано кілера ГРУ РФ та затримано понад десять учасників агентурної мережі.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
