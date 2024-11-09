Залужний порадував мережу фото з дружиною Оленою

Усміхнені та щасливі — Залужний зачарував мережу фото з дружиною
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний опублікував фото з дружиною Оленою. Пара позувала у ліфті.
Фото Валерій Залужний опублікував у Facebook у суботу, 9 листопада.
Залужний з дружиною
На фото усміхнений Валерій Залужний одягнений у темний бомбер і штани. Його дружина Олена позувала в чорних штанах та світлій курточці. Пара фотографувалася в ліфті.
У коментарях пишуть:
- Гарні обоє! Щастя вам
- Як молодята!
- Щирі, справжні, найкращі
- Сила в харизмі! Ви найкращі
- Красива пара, захоплюємось
- Красива і гармонійна пара
- Красунчики наші!
Нагадаємо, серед українців провели опитування про довіру до представників влади. Найбільше громадяни довіряють Валерію Залужному, очільнику ГУР Кирилу Буданову і президенту Володимиру Зеленському.
Раніше Залужний зустрівся з восьмирічною гімнасткою Олександрою Паскаль, яка стала жертвою російського обстрілу на Одещині.
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