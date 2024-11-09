Залужний порадував мережу фото з дружиною Оленою

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний опублікував фото з дружиною Оленою. Пара позувала у ліфті.

Фото Валерій Залужний опублікував у Facebook у суботу, 9 листопада.

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На фото усміхнений Валерій Залужний одягнений у темний бомбер і штани. Його дружина Олена позувала в чорних штанах та світлій курточці. Пара фотографувалася в ліфті.

Олена та Валерій Залужні. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

У коментарях пишуть:

Гарні обоє! Щастя вам

Як молодята!

Щирі, справжні, найкращі

Сила в харизмі! Ви найкращі

Красива пара, захоплюємось

Красива і гармонійна пара

Красунчики наші!

Нагадаємо, серед українців провели опитування про довіру до представників влади. Найбільше громадяни довіряють Валерію Залужному, очільнику ГУР Кирилу Буданову і президенту Володимиру Зеленському.

Раніше Залужний зустрівся з восьмирічною гімнасткою Олександрою Паскаль, яка стала жертвою російського обстрілу на Одещині.