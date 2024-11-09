Залужный порадовал сеть фото с женой Еленой

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный опубликовал фото с супругой Еленой. Пара позировала в лифте.

Фото Валерий Залужный опубликовал в Facebook в субботу, 9 ноября.

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На фото улыбающийся Валерий Залужный одет в темный бомбер и брюках. Его жена Елена позировала в черных штанах и светлой курточке. Пара фотографировалась в лифте.

Елена и Валерий Залужные. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

В комментариях пишут:

Красивые оба! Счастья вам

Как молодожены!

Искренние, настоящие, лучшие

Сила в харизме! Вы лучшие

Красивая пара, мы восхищаемся

Красивая и гармоничная пара

Красавчики наши!

Напомним, среди украинцев был проведен опрос о доверии к представителям власти. Больше всего граждане доверяют Валерию Залужному, главе ГУР Кириллу Буданову и президенту Владимиру Зеленскому.

Ранее Залужный встретился с восьмилетней гимнасткой Александрой Паскаль, которая стала жертвой российского обстрела в Одесской области.