Залужный порадовал сеть фото с женой Еленой

Улыбающиеся и счастливые — Залужный очаровал сеть фото с женой
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный опубликовал фото с супругой Еленой. Пара позировала в лифте.
Фото Валерий Залужный опубликовал в Facebook в субботу, 9 ноября.
Залужный с женой
На фото улыбающийся Валерий Залужный одет в темный бомбер и брюках. Его жена Елена позировала в черных штанах и светлой курточке. Пара фотографировалась в лифте.
В комментариях пишут:
- Красивые оба! Счастья вам
- Как молодожены!
- Искренние, настоящие, лучшие
- Сила в харизме! Вы лучшие
- Красивая пара, мы восхищаемся
- Красивая и гармоничная пара
- Красавчики наши!
Напомним, среди украинцев был проведен опрос о доверии к представителям власти. Больше всего граждане доверяют Валерию Залужному, главе ГУР Кириллу Буданову и президенту Владимиру Зеленскому.
Ранее Залужный встретился с восьмилетней гимнасткой Александрой Паскаль, которая стала жертвой российского обстрела в Одесской области.
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