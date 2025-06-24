Єрмак розповів, як світ реагує на удари по Україні

Андрій Єрмак. Фото: скриншот

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що останні ракетні та дронові удари Росії по українських містах викликали жорстку реакцію світової спільноти. За його словами, міжнародні партнери все чіткіше усвідомлюють справжні наміри Кремля.

Про це Андрій Єрмак розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у вівторок, 24 червня.

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"Після кожної атаки президент Володимир Зеленський негайно виходить на зв’язок із лідерами держав і міжнародними організаціями. Це відбувається буквально за лічені хвилини", — наголосив Єрмак.

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Він підкреслив, що миттєва дипломатична реакція є проявом не лише солідарності, а й інструментом тиску на державу-агресора.

За словами Єрмака, світ дедалі менше вірить у щирість російських заяв про готовність до переговорів.

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"Усі бачать: Росія не хоче миру. Її заяви — не більше ніж імітація, що ми вже спостерігали, зокрема, у Туреччині", — сказав він.

У цьому контексті Єрмак закликав до подальшого посилення міжнародного тиску на Росію, включно з розширенням санкційного пакету.

"Допоки Росія не відчує реальної вартості своїх злочинів, говорити про будь-які чесні переговори — марно", — резюмував він.

Окремо Єрмак повідомив про зустріч з групою американських сенаторів. За його словами, у США зберігається підтримка України з боку обох політичних партій.

"Ми переконалися в цьому під час останнього візиту до Вашингтона, і сьогодні отримали чергове підтвердження", — зазначив керівник ОП.

До цього Андрій Єрмак заявив, Україна активно просуває свої інтереси на міжнародній арені та розраховує на конкретні рішення з боку партнерів. Єрмак також окреслив головні очікування Києва від саміту — серед пріоритетів, зокрема, посилення оборонної підтримки, чіткі сигнали щодо євроатлантичної перспективи та подальша консолідація союзників у протидії агресії РФ.

Також Єрмак розкрив, про що говоритимуть Президент України Володимир Зеленський та лідер США Дональд Трамп під час зустрічі завтра, 25 червня.