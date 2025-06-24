Зустріч Зеленського та Трампа — Єрмак розкрив деталі

Голова ОП Андрій Єрмак. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський під час запланованої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом обговорить ключові питання, що стосуються України. Лідери обговорять шляхи завершення війни.

Про це Андрій Єрмак розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у вівторок, 24 червня.

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"Ми бачили, що дійсно світ через силу працює. Ми бачили це на прикладі Ірану. Не випадково Іран — партнер Росії", — зазначив він.

На думку Єрмака, саме ця логіка — силового стримування агресора — може лягти в основу діалогу між Зеленським та Трампом. Крім того, очікується, що сторони обговорять зміцнення двосторонніх відносин.

"Мені здається, що тема світу через силу та розвиток двосторонніх відносин стануть центральними на цій зустрічі", — підсумував Єрмак.

Раніше Андрій Єрмак розповів про результати першого дня саміту НАТО. Крім того, він поділився, чого очікує Україна від цього саміту.

До цього журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець розповіла про перші підсумки саміту НАТО з місця події.