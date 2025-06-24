Ермак рассказал, как мир реагирует на удары по Украине

Андрей Ермак. Фото: скриншот

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что последние ракетные и дроновые удары России по украинским городам вызвали жесткую реакцию мирового сообщества. По его словам, международные партнеры все четче осознают истинные намерения Кремля.

Об этом Андрей Ермак рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во вторник, 24 июня.

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"После каждой атаки президент Владимир Зеленский немедленно выходит на связь с лидерами государств и международными организациями. Это происходит буквально за считанные минуты", — подчеркнул Ермак.

Он подчеркнул, что мгновенная дипломатическая реакция является проявлением не только солидарности, но и инструментом давления на государство-агрессора.

По словам Ермака, мир все меньше верит в искренность российских заявлений о готовности к переговорам.

"Все видят: Россия не хочет мира. Ее заявления — не более чем имитация, что мы уже наблюдали, в частности, в Турции", — сказал он.

В этом контексте Ермак призвал к дальнейшему усилению международного давления на Россию, включая расширение санкционного пакета.

"Пока Россия не почувствует реальной стоимости своих преступлений, говорить о каких-либо честных переговорах — бесполезно", — резюмировал он.

Отдельно Ермак сообщил о встрече с группой американских сенаторов. По его словам, в США сохраняется поддержка Украины со стороны обеих политических партий.

"Мы убедились в этом во время последнего визита в Вашингтон, и сегодня получили очередное подтверждение", — отметил руководитель ОП.

До этого Андрей Ермак заявил, Украина активно продвигает свои интересы на международной арене и рассчитывает на конкретные решения со стороны партнеров. Ермак также очертил главные ожидания Киева от саммита — среди приоритетов, в частности, усиление оборонной поддержки, четкие сигналы относительно евроатлантической перспективы и дальнейшая консолидация союзников в противодействии агрессии РФ.

Также Ермак раскрыл, о чем будут говорить Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп во время встречи завтра, 25 июня.