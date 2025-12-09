Відео
Урсула фон дер Ляєн назвала Україну першою лінією оборони для ЄС

Урсула фон дер Ляєн назвала Україну першою лінією оборони для ЄС

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 08:17
Фон дер Ляєн заявила про незмінну підтримку України з боку ЄС
Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Yves Herman

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що питання безпеки України повинно залишатися стратегічним пріоритетом для Європейського Союзу, оскільки саме українська держава у перспективі формує перший рубіж оборони для всього ЄС. Вона підкреслила, що нинішня ситуація вимагає довготривалих рішень, спрямованих на гарантії стабільності та захисту.

Про це Урсула фон дер Ляєн висловилась у соцмережі X.

Читайте також:

Урсула фон дер Ляєн аргументувала, чому Україну треба підтримувати 

У своїй заяві фон дер Ляєн зауважила, що мирні перемовини не змінюють принципової позиції Європейського Союзу щодо України.

"ЄС залишається непохитним у своїй підтримці України. Наші пропозиції щодо фінансування вже обговорюються. Мета — сильна Україна, на полі бою та за столом переговорів", — заявила Урсула фон дер Ляєн.

Очільниця ЄК також повідомила, що разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом Європейської ради Антоніу Коштою вони підтвердили президентові Володимиру Зеленському єдність позицій та відданість принципам, яких ЄС дотримується з початку повномасштабної війни. 

null
Повідомлення Урсули фон дер Ляєн. Фото: скриншот

"Ми підтвердили президенту Володимиру Зеленському, що ЄС залишається непохитним та відданим своїм принципам. Суверенітет України мають поважати. Безпека України має бути гарантована в довгостроковій перспективі як перша лінія оборони нашого Союзу. Ці пріоритети були в центрі наших обговорень", — заявила Ляєн.

Нагадаємо, нещодавно сім країн, які входять до Європейського союзу, погодили виплату репараційного кредиту із заморожених активів РФ на користь України.

Також Володимир Зеленський підсумував результати переговорів з лідерами ЄС та НАТО у Брюсселі.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
