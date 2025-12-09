Видео
Главная Новости дня Урсула фон дер Ляйен назвала Украину первой линией обороны для ЕС

Дата публикации 9 декабря 2025 08:17
Фон дер Ляйен заявила о неизменной поддержке Украины со стороны ЕС
Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Yves Herman

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вопрос безопасности Украины должен оставаться стратегическим приоритетом для Европейского Союза, поскольку именно украинское государство в перспективе формирует первый рубеж обороны для всего ЕС. Она подчеркнула, что нынешняя ситуация требует долговременных решений, направленных на гарантии стабильности и защиты.

Об этом Урсула фон дер Ляйен высказалась в соцсети X.

Читайте также:

Урсула фон дер Ляйен аргументировала, почему Украину надо поддерживать

В своем заявлении фон дер Ляйен отметила, что мирные переговоры не меняют принципиальной позиции Европейского Союза в отношении Украины.

"ЕС остается непоколебимым в своей поддержке Украины. Наши предложения по финансированию уже обсуждаются. Цель — сильная Украина, на поле боя и за столом переговоров", — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Глава ЕК также сообщила, что вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом Европейского совета Антониу Коштой они подтвердили президенту Владимиру Зеленскому единство позиций и преданность принципам, которых ЕС придерживается с начала полномасштабной войны.

Сообщение Урсулы фон дер Ляйен. Фото: скриншот

"Мы подтвердили президенту Владимиру Зеленскому, что ЕС остается непоколебимым и преданным своим принципам. Суверенитет Украины должны уважать. Безопасность Украины должна быть гарантирована в долгосрочной перспективе как первая линия обороны нашего Союза. Эти приоритеты были в центре наших обсуждений", — заявила Ляйен.

Напомним, недавно семь стран, которые входят в Европейский союз, согласовали выплату репарационного кредита из замороженных активов РФ в пользу Украины.

Также Владимир Зеленский подытожил результаты переговоров с лидерами ЕС и НАТО в Брюсселе.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
