Фон дер Ляйен заявила о неизменной поддержке Украины со стороны ЕС

Урсула фон дер Ляйен назвала Украину первой линией обороны для ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вопрос безопасности Украины должен оставаться стратегическим приоритетом для Европейского Союза, поскольку именно украинское государство в перспективе формирует первый рубеж обороны для всего ЕС. Она подчеркнула, что нынешняя ситуация требует долговременных решений, направленных на гарантии стабильности и защиты.
Об этом Урсула фон дер Ляйен высказалась в соцсети X.
Урсула фон дер Ляйен аргументировала, почему Украину надо поддерживать
В своем заявлении фон дер Ляйен отметила, что мирные переговоры не меняют принципиальной позиции Европейского Союза в отношении Украины.
"ЕС остается непоколебимым в своей поддержке Украины. Наши предложения по финансированию уже обсуждаются. Цель — сильная Украина, на поле боя и за столом переговоров", — заявила Урсула фон дер Ляйен.
Глава ЕК также сообщила, что вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом Европейского совета Антониу Коштой они подтвердили президенту Владимиру Зеленскому единство позиций и преданность принципам, которых ЕС придерживается с начала полномасштабной войны.
"Мы подтвердили президенту Владимиру Зеленскому, что ЕС остается непоколебимым и преданным своим принципам. Суверенитет Украины должны уважать. Безопасность Украины должна быть гарантирована в долгосрочной перспективе как первая линия обороны нашего Союза. Эти приоритеты были в центре наших обсуждений", — заявила Ляйен.
Напомним, недавно семь стран, которые входят в Европейский союз, согласовали выплату репарационного кредита из замороженных активов РФ в пользу Украины.
Также Владимир Зеленский подытожил результаты переговоров с лидерами ЕС и НАТО в Брюсселе.
