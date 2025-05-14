Чому в Україні посилюються перевірки в аспірантурі через зростання вступників

Студенти. Фото: Вінницький ТФК

В Україні уряд посилить перевірку щодо вступу в аспірантуру, яке останнім часом викликає активні дискусії в суспільстві. Кількість вступників до аспірантури, зокрема людей віком понад 25 років, різко зросла за останні роки повномасштабної війни, що й привернуло увагу як уряду, так і органів контролю.

Про це в ефірі Ранок.LIVE висловилась народна депутатка Юлія Гришина.

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Кабінет Міністрів України ухвалив рішення дозволити проведення перевірок, у тому числі в закладах вищої освіти. Гришина пояснила, що певний час такі перевірки були фактично "заморожені", але тепер Державна служба якості освіти та правоохоронні органи отримали більше повноважень для оцінки освітнього процесу.

"І тому зараз і правоохоронні органи, і Державна служба якості освіти отримали можливість більш інтенсивної роботи у сфері перевірки того, як відбувається навчальний процес. В тому числі буде звертати увагу, я так думаю, я фактично не є членом Кабінету Міністрів, не є керівником правоохоронного органу, але наскільки я розумію тенденцію, то в тому числі акцент буде робитися на те, як відбувається навчальний процес, як відбувається відвідування, чи дійсно є певні наукові здобутки, написані наукові роботи, дисертації, беруть участь аспіранти в наукових конференціях тощо", — пояснила нардепка.

Статистики щодо результатів нової хвилі перевірок поки немає, оскільки вони лише нещодавно активізувалися. Гришина нагадала, що перевірки здійснювались і до початку повномасштабної війни, і за їхніми результатами були відрахування, анулювання ліцензій тощо. Але нині, за її словами, контроль стане більш системним й інтенсивним.

"Ці перевірки завжди були і до повномасштабного вторгнення, вони продовжилися, на сток цих перевірок завжди вбиваються якісь відрахування, когось позбавляють ліцензії, ще якісь заходи запроваджують, тому зараз просто такі перевірки будуть більш інтенсивними, і ми можемо говорити про те, що дійсно, мабуть, ті, хто не є свідомим студентом або аспірантом, вони будуть відраховані", — висловилась Гришина.

Нагадаємо, у квітні заступник міністра освіти заявив, що в Україні будуть відраховувати аспірантів, які вступили до ЗОВ впродовж 2022-2023 років, бо вони здебільшого стали аспірантами заради відстрочки.

Того ж місяця стало відомо, що в Україні відрахували понад 3 тисячі аспірантів через невиконання навчальних планів.