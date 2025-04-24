Відрахування аспірантів з вишів — скільки людей пішли з навчання

Аспіранти в університеті. Фото: uhsp.edu.ua

В Україні відрахували вже близько трьох тисяч аспірантів з вищих навчальних закладів. Крім того, вже в червні очікується нова хвиля відрахувань після перевірок.

Про це повідомив заступник міністра освіти Михайло Винницький у коментарі Новини.LIVE.

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Винницький пояснив, що йдеться про аспірантів 2023 року вступу, які були відраховані через невиконання індивідуальних навчальних планів.

"Тут не йдеться про полювання на відьом, ніби ми хочемо відраховувати студентів. Якщо аспірант здійснює свою наукову роботу, якщо він пише статті, проводить дослідження, дисертацію, закінчує освітню частину, здатний скласти всі іспити й так далі — будь ласка. Ціль є виділити тих, які використовують аспірантуру не за призначенням і не виконують ті вимоги, які мали б виконувати", — пояснив заступник міністра.

Нагадаємо, раніше у МОН назвали категорію аспірантів, яку будуть відраховувати.

Крім того, у міністерстві заявили, що останнім часом в Україні стало уп'ятеро більше аспірантів. Більшість з них — чоловіки, які хочуть відстрочку від мобілізації.