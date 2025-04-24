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В МОН назвали количество отчисленных аспирантов — детали

24 апреля 2025 21:23
Карина Приходько - Редактор
Отчисление аспирантов из вузов — сколько людей ушли с учебы
Аспиранты в университете. Фото: uhsp.edu.ua
Карина Приходько - Редактор

В Украине отчислили уже около трех тысяч аспирантов из высших учебных заведений. Кроме того, уже в июне ожидается новая волна отчислений после проверок.

Об этом сообщил заместитель министра образования Михаил Винницкий в комментарии Новини.LIVE.

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Винницкий пояснил, что речь идет об аспирантах 2023 года поступления, которые были отчислены из-за невыполнения индивидуальных учебных планов.

"Здесь речь не идет об охоте на ведьм, будто мы хотим отчислять студентов. Если аспирант осуществляет свою научную работу, если он пишет статьи, проводит исследования, диссертацию, заканчивает образовательную часть, способен сдать все экзамены и так далее — пожалуйста. Цель — выделить тех, которые используют аспирантуру не по назначению и не выполняют те требования, которые должны были выполнять", — пояснил заместитель министра.

Напомним, ранее в МОН назвали категорию аспирантов, которую будут отчислять.

Кроме того, в министерстве заявили, что в последнее время в Украине стало в пять раз больше аспирантов. Большинство из них — мужчины, которые хотят отсрочку от мобилизации.

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