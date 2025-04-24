Відрахування з аспірантури — які студенти в групі ризику

Заступник міністра освіти Михайло Вінницький. Фото: УШПС

Аспірантів вступу 2022-2023 років поступово відраховують з вищих навчальних закладів за неуспішність. Більшість вступників йшли на навчання задля відстрочки, а не для наукової діяльності.

Про це повідомив заступник міністра освіти Михайло Винницький у коментарі Новини.LIVE.

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Винницький пояснив, що денна аспірантура має бути для тих, хто справді хоче створювати майбутнє науки, а не просто "відбути" навчання чи оформити відстрочку.

Контрактна форма, що діяла раніше, за словами урядовця, часто не давала якісної підготовки, адже вступали люди вже зі сформованим життям, роботою, сім’єю — і писати дисертацію вечорами після роботи означало втрату якості. Тож зараз аспірантуру вирішили зробити бюджетною.

"Краще вже все-таки інвестувати по повній програмі державі для того, щоб відновити й оновлювати свій науково-педагогічний потенціал", — відзначив заступник очільника МОН.

Нагадаємо, в Україні уп'ятеро побільшало аспірантів. У МОН кажуть, що відтепер для них діятимуть нові правила, аби здійснювати перевірки.

Також в міністерстві заявили, що більшість студентів повертаються з-за кордону після навчання у визначений термін.