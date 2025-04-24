Отчисление из аспирантуры — какие студенты в группе риска

Заместитель министра образования Михаил Винницкий. Фото: УШПС

Аспирантов поступления 2022-2023 годов постепенно отчисляют из высших учебных заведений за неуспеваемость. Большинство поступающих шли на обучение ради отсрочки, а не для научной деятельности.

Об этом сообщил заместитель министра образования Михаил Винницкий в комментарии Новини.LIVE.

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Винницкий пояснил, что дневная аспирантура должна быть для тех, кто действительно хочет создавать будущее науки, а не просто "отбыть" обучение или оформить отсрочку.

Контрактная форма, действовавшая ранее, по словам чиновника, часто не давала качественной подготовки, ведь поступали люди уже со сложившейся жизнью, работой, семьей — и писать диссертацию по вечерам после работы означало потерю качества. Поэтому сейчас аспирантуру решили сделать бюджетной.

"Лучше уж все-таки инвестировать по полной программе государству для того, чтобы восстановить и обновлять свой научно-педагогический потенциал", — отметил заместитель главы МОН.

Напомним, в Украине в пять раз увеличилось количество аспирантов. В МОН говорят, что отныне для них будут действовать новые правила, чтобы осуществлять проверки.

Также в министерстве заявили, что большинство студентов возвращаются из-за границы после обучения в определенный срок.