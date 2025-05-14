Почему в Украине усиливаются проверки в аспирантуре из-за роста поступающих

Студенты. Фото: Винницкий ТФК

В Украине правительство усилит проверку относительно поступления в аспирантуру, которое в последнее время вызывает активные дискуссии в обществе. Количество поступающих в аспирантуру, в частности, людей старше 25 лет, резко возросло за последние годы полномасштабной войны, что и привлекло внимание как правительства, так и органов контроля.

Об этом в эфире Ранок.LIVE высказалась народный депутат Юлия Гришина.

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Кабинет Министров Украины принял решение разрешить проведение проверок, в том числе в учреждениях высшего образования. Гришина объяснила, что некоторое время такие проверки были фактически "заморожены", но теперь Государственная служба качества образования и правоохранительные органы получили больше полномочий для оценки образовательного процесса.

"И поэтому сейчас и правоохранительные органы, и Государственная служба качества образования получили возможность более интенсивной работы в сфере проверки того, как происходит учебный процесс. В том числе будет обращать внимание, я так думаю, я фактически не являюсь членом Кабинета Министров, не являюсь руководителем правоохранительного органа, но насколько я понимаю тенденцию, то в том числе акцент будет делаться на то, как происходит учебный процесс, как происходит посещение, действительно ли есть определенные научные достижения, написанные научные работы, диссертации, участвуют аспиранты в научных конференциях и так далее", — пояснила нардеп.

Статистики по результатам новой волны проверок пока нет, поскольку они лишь недавно активизировались. Гришина напомнила, что проверки осуществлялись и до начала полномасштабной войны, и по их результатам были отчисления, аннулирование лицензий и тому подобное. Но сейчас, по ее словам, контроль станет более системным и интенсивным.

"Эти проверки всегда были и до полномасштабного вторжения, они продолжились, на сток этих проверок всегда вбиваются какие-то отчисления, кого-то лишают лицензии, еще какие-то меры вводят, поэтому сейчас просто такие проверки будут более интенсивными, и мы можем говорить о том, что действительно, пожалуй, те, кто не является сознательным студентом или аспирантом, они будут отчислены", — высказалась Гришина.

Напомним, в апреле заместитель министра образования заявил, что в Украине будут отчислять аспирантов, которые поступили в ЗОВ в течение 2022-2023 годов, потому что они в основном стали аспирантами ради отсрочки.

В том же месяце стало известно, что в Украине отчислили более 3 тысяч аспирантов из-за невыполнения учебных планов.