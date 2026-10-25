Прем'єр-міністр Сергій Корецький. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Уряд України спрямував 187,6 млн грн на відновлення 33 пошкоджених багатоквартирних будинків внаслідок ударів РФ. Такі роботи проводитимуть у Кривому Розі, Сумах і Київській області, подібна ініціатива має допомогти понад 4 тисячам мешканців повернутися до домівок.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, передає Новини.LIVE.

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На відновлення будинків спрямують майже 188 млн грн

Сергій Корецький повідомив, що уряд спрямував 187,6 млн грн на відновлення 33 багатоквартирних будинків. Вони були пошкоджені через атаки Росії. Ремонті роботи проведуть у Дніпропетровській, Сумській та Київській областях.

"Кошти з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії надійдуть до місцевих бюджетів", — написав прем’єр-міністр України.

Фінансування спрямують на відновлення:

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трьох будинків у Кривому Розі;

20 — у Сумах;

10 — на Київщині.

Реалізація цього проєкту допоможе понад 4 тисячам людей якнайшвидше повернутись додому.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що уряд, в умовах обмеженого бюджету, продовжує знаходити можливість для відновлення домівок, щоб допомогти людям, які мають пошкоджене житло внаслідок агресії Росії.

Ми писали, що через війну з РФ держава має неабиякі збитки. Прем'єр-міністр Сергій Корецький проінформував, що тільки з початку року внаслідок атак РФ знищено або суттєво пошкоджено понад мільйон квадратних метрів нерухомості. Тим часом загальні збитки українського бізнесу він оцінив у 7,7 млрд доларів.

Новини.LIVE повідомляли, що кібербезпека теж має неабияке значення. Стало відомо, що уряд посилить захист держсервісів від кібератак РФ. Сергій Корецький повідомив, що Росія для цих злочинів частіше використовує штучний інтелект та атакує українську цифрову систему.