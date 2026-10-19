Збитки України від атак РФ сягнули 7,7 млрд доларів за рік - Корецький

Прем'єр-міністр Сергій Корецький. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Російське військо продовжує руйнувати територію України. Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що внаслідок російських ударів від початку 2026 року знищено або суттєво пошкоджено понад мільйон квадратних метрів нерухомості, зокрема складських і логістичних об’єктів. Загальні збитки бізнесу, виробництв і товарів на складах уже оцінюють у 7,7 млрд доларів.

Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький в інтерв’ю BBC News Україна, передає Новини.LIVE.

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Які збитки українського бізнесу в 2026 році

Сергій Корецький повідомив в інтерв'ю BBC News, що численні російські удари призводять до значних руйнувань підприємств, комерційних приміщень, виробничих потужностей і складських запасів. Частина компаній змушена скорочувати діяльність або припиняти роботу. Безумовно, це позначається на зайнятості населення та доходах людей.

"Дуже багато руйнувань приніс російський терор. На поточний момент, оцінка збитків за цей рік – 7,7 мільярда доларів. Це — руйнування приміщень, бізнесу, виробництв і товарів на складах. І це — дуже велика цифра, яка далі тільки зростає", — сказав прем’єр-міністр.

Окремо Корецький звернув увагу на пошкодження нерухомості. Від початку року знищено або суттєво пошкоджено понад мільйон квадратних метрів об’єктів різного призначення. Особливо це стосується складської та логістичної інфраструктури. Вона важлива для зберігання й постачання продукції. Окремо він висловив вдячність українському бізнесу за стійкість в таких непростих умовах.

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"Тому бізнес переорієнтовується і величезна вдячність йому за цю стійкість, за те, що, попри все, знаходяться рішення", — повідомив він.

Корецький зазначив, що рішення складними, але Україна продовжує жити й продукція все одно є на полицях магазинів.

Корецький: держава ділиться розвідданими з бізнесом

Зі слів прем'єр-міністра стало відомо, що держава ділиться з бізнесом усіма розвідданими та інформаційними зведеннями. Також на питання журналістки як часто прем'єр збирає спільні наради із представниками великого бізнесу, він відповів, що часто і додав:

"Говорили з бізнесом великим, адвокатували, нашу пропозицію підвищити на 1% ПДВ, аби сформувати власний внесок в спецфонд компенсації за страхові військові ризики", — сказав він.

Ми писали, що в цьому ж інтерв'ю прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив про зміни в механізмі бронюванні. За його словами, наразі кількість заброньованих і тих, хто переховується від мобілізації, значно перевищує кількість військовослужбовців.

Новини.LIVE інформували, що він повідомив про важливі зміни в застосунку "Повітряна тривога". Зокрема, тепер на картах у реальному часі позначаються повітряні цілі на території України.