У застосунку Повітряна тривога з’явилася карта руху російських ракет і дронів

Премʼєр-міністр України Сергій Корецький. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Премʼєр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що відтепер у застосунку "Повітряна тривога" доступна карта орієнтовного руху російських дронів та ракет. Проєкт розробили Мінцифри, Міноборони, Повітряні сили України та українські ІТ-компанії.

Про це Сергій Корецький повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Карта орієнтовного руху цілей РФ

"Під час повітряних атак кожна хвилина має значення для безпеки людей. Тому важливо, щоб люди мали швидкий доступ до перевіреної військовими інформації і не витрачали час на пошук повідомлень у неперевірених джерелах", — зазначив Корецький.

Карта повітряних тривог та орієнтовного руху російських ракет і дронів. Фото: скриншот

Водночас карта не відображає актуальне місцеперебування цілей у режимі реального часу.

Премʼєр зазначив, якщо оголошено повітряну тривогу, потрібно негайно прямувати до найближчого укриття та перебувати там до сигналу про відбій.

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Допис Корецького. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, у Луцьку підприємство Kromberg&Schubert зупинило діяльність після російської атаки. Компанія аналізує ситуацію та опрацьовує подальший план дій.

Крім того, 17 жовтня російські окупанти завдали чергового удару по комбінату "Запоріжсталь", випустивши по підприємству шість балістичних ракет. Це вже п’ята атака на об’єкт.