Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Корецький: у застосунку Повітряна тривога зʼявилась карта руху цілей РФ

Корецький: у застосунку Повітряна тривога зʼявилась карта руху цілей РФ

Ua ru
17 жовтня 2026 21:05
У застосунку Повітряна тривога з’явилася карта руху російських ракет і дронів
Премʼєр-міністр України Сергій Корецький. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Премʼєр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що відтепер у застосунку "Повітряна тривога" доступна карта орієнтовного руху російських дронів та ракет. Проєкт розробили Мінцифри, Міноборони, Повітряні сили України та українські ІТ-компанії.

Про це Сергій Корецький повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Реклама

Карта орієнтовного руху цілей РФ

"Під час повітряних атак кожна хвилина має значення для безпеки людей. Тому важливо, щоб люди мали швидкий доступ до перевіреної військовими інформації і не витрачали час на пошук повідомлень у неперевірених джерелах", — зазначив Корецький.

null
Карта повітряних тривог та орієнтовного руху російських ракет і дронів. Фото: скриншот

Водночас карта не відображає актуальне місцеперебування цілей у режимі реального часу.

Премʼєр зазначив, якщо оголошено повітряну тривогу, потрібно негайно прямувати до найближчого укриття та перебувати там до сигналу про відбій.

Читайте також:
null
Допис Корецького. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, у Луцьку підприємство Kromberg&Schubert зупинило діяльність після російської атаки. Компанія аналізує ситуацію та опрацьовує подальший план дій.

Крім того, 17 жовтня російські окупанти завдали чергового удару по комбінату "Запоріжсталь", випустивши по підприємству шість балістичних ракет. Це вже п’ята атака на об’єкт. 

війна Україна обстріли повітряна тривога Сергій Корецький
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації