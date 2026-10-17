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Главная Новости дня Корецкий: в приложении Воздушная тревога появилась карта движения целей РФ

Корецкий: в приложении Воздушная тревога появилась карта движения целей РФ

Ua ru
17 октября 2026 21:05
В приложении Воздушная тревога появилась карта движения российских ракет и дронов
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что отныне в приложении "Воздушная тревога" доступна карта ориентировочного маршрута движения российских дронов и ракет. Проект разработали Минцифры, Минобороны, Воздушные силы Украины и украинские IТ-компании.

Об этом Сергей Корецкий сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Карта ориентировочного движения целей РФ

"Во время воздушных атак каждая минута имеет значение для безопасности людей. Поэтому важно, чтобы люди имели быстрый доступ к проверенной военными информации и не тратили время на поиск сообщений в непроверенных источниках", — отметил Корецкий.

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Карта воздушных тревог и ориентировочного движения российских ракет и дронов. Фото: скриншот

В то же время карта не отображает актуальное местонахождение целей в режиме реального времени.

Премьер отметил, что в случае объявления воздушной тревоги необходимо немедленно направляться в ближайшее укрытие и находиться там до сигнала об отмене тревоги.

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Сообщение Корецкого. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, в Луцке предприятие Kromberg&Schubert приостановило деятельность после российской атаки. Компания анализирует ситуацию и разрабатывает дальнейший план действий.

Кроме того, 17 октября российские оккупанты нанесли очередной удар по комбинату "Запорожсталь", выпустив по предприятию шесть баллистических ракет. Это уже пятая атака на объект.

война Украина обстрелы воздушная тревога Сергей Корецкий
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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