В приложении Воздушная тревога появилась карта движения российских ракет и дронов

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что отныне в приложении "Воздушная тревога" доступна карта ориентировочного маршрута движения российских дронов и ракет. Проект разработали Минцифры, Минобороны, Воздушные силы Украины и украинские IТ-компании.

Об этом Сергей Корецкий сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Карта ориентировочного движения целей РФ

"Во время воздушных атак каждая минута имеет значение для безопасности людей. Поэтому важно, чтобы люди имели быстрый доступ к проверенной военными информации и не тратили время на поиск сообщений в непроверенных источниках", — отметил Корецкий.

Карта воздушных тревог и ориентировочного движения российских ракет и дронов. Фото: скриншот

В то же время карта не отображает актуальное местонахождение целей в режиме реального времени.

Премьер отметил, что в случае объявления воздушной тревоги необходимо немедленно направляться в ближайшее укрытие и находиться там до сигнала об отмене тревоги.

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Сообщение Корецкого. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, в Луцке предприятие Kromberg&Schubert приостановило деятельность после российской атаки. Компания анализирует ситуацию и разрабатывает дальнейший план действий.

Кроме того, 17 октября российские оккупанты нанесли очередной удар по комбинату "Запорожсталь", выпустив по предприятию шесть баллистических ракет. Это уже пятая атака на объект.