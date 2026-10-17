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Главная Новости дня В Луцке завод Kromberg&Schubert приостановил работу после атаки РФ

В Луцке завод Kromberg&Schubert приостановил работу после атаки РФ

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17 октября 2026 19:32
Завод Kromberg&Schubert в Луцке приостановил работу после обстрела РФ facebook.com/dsnsVol
Спасатели устраняют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: facebook.com/dsnsVol

В Луцке после российской атаки приостановили работу предприятия Kromberg&Schubert. В настоящее время компания оценивает ситуацию и определяет дальнейшие шаги. Сотрудников просят оставаться на связи со своими непосредственными руководителями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Kromberg&Schubert, опубликованное в субботу, 17 октября.

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Завод Kromberg&Schubert в Луцке приостановил работу

Сегодня, 17 октября, ООО "Кромберг энд Шуберт Украина ЛУ" опубликовало официальное заявление о приостановке работы предприятия после российской атаки. В компании отметили, что в настоящее время оценивают обстоятельства и координируют дальнейшие действия.

Представители предприятия подчеркнули, что безопасность, жизнь и здоровье работников являются безусловным приоритетом. Также в компании поблагодарили спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и другие службы экстренного реагирования за оперативную работу и защиту людей.

"Работа предприятия приостановлена! Наш безусловный приоритет — безопасность, жизнь и здоровье каждого из сотрудников. В настоящее время мы оцениваем текущую ситуацию и координируем все дальнейшие шаги...

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Просим сотрудников оставаться на связи со своими непосредственными руководителями. Официальную информацию о возобновлении работы сообщим по нашим внутренним каналам связи, как только это станет возможным", — говорится в заявлении компании.

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Скриншот заявления Kromberg&Schubert/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в результате российской атаки на Волынь 16 октября 2026 года в Луцке вновь пострадало предприятие с иностранными инвестициями, а в Ковеле вспыхнул пожар. По предварительным данным, в Ковеле горело около десяти грузовиков с полуприцепами, также под удар попал таможенный терминал.

Новини.LIVE также сообщали, что в пятницу, 16 октября, после российской атаки в Луцке были обесточены две подстанции, продолжалось восстановление электроснабжения. Водоснабжение сохранялось, однако из-за пониженного давления на верхних этажах вода могла отсутствовать, а электротранспорт не курсировал. Больницы, котельные и водоканал работали на генераторах, а городские власти призвали жителей подготовиться к длительному отсутствию света.

завод обстрелы Луцк Волынская область война в Украине атака разрушения
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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