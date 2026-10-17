Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: facebook.com/dsnsVol

У Луцьку після російської атаки зупинили роботу підприємства Kromberg&Schubert. Наразі компанія оцінює ситуацію та визначає подальші кроки. Працівників просять залишатися на зв’язку з безпосередніми керівниками.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Kromberg&Schubert у суботу, 17 жовтня.

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Завод Kromberg&Schubert у Луцьку призупинив роботу

Сьогодні, 17 жовтня, ТОВ "Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ" оприлюднило офіційну заяву про зупинення роботи підприємства після російської атаки. У компанії зазначили, що наразі оцінюють обставини та координують подальші дії.

Представники підприємства наголосили, що безпека, життя та здоров’я працівників є безумовним пріоритетом. Також у компанії подякували рятувальникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій та іншим службам екстреного реагування за оперативну роботу й захист людей.

"Робота підприємства зупинена! Наш безумовний пріоритет — безпека, життя та здоров’я кожного з працівників. Наразі ми оцінюємо поточні обставини та координуємо всі подальші кроки...

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Просимо працівників залишатися на зв'язку зі своїми безпосередніми керівниками. Офіційну інформацію щодо повернення до роботи повідомимо на наших внутрішніх каналах зв'язку, щойно це стане можливим", — йдеться у заяві компанії.

Скриншот заяви Kromberg&Schubert/Facebook

Новини.LIVE інформували, що внаслідок російської атаки на Волинь 16 жовтня 2026 року у Луцьку повторно зазнало удару підприємство з іноземними інвестиціями, а в Ковелі спалахнула пожежа. За попередніми даними, у Ковелі горіло близько десяти вантажівок із напівпричепами, також під удар потрапив митний термінал.

Новини.LIVE також писали, що у п’ятницю, 16 жовтня, після російської атаки в Луцьку були знеструмлені дві підстанції, тривало відновлення електропостачання. Водопостачання зберігалося, проте через знижений тиск на верхніх поверхах вода могла бути відсутня, а електротранспорт не курсував. Лікарні, котельні та водоканал працювали на генераторах, а міська влада закликала жителів підготуватися до тривалої відсутності світла.