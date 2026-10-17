Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Луцьку завод Kromberg&Schubert зупинив роботу після атаки РФ

У Луцьку завод Kromberg&Schubert зупинив роботу після атаки РФ

Ua ru
17 жовтня 2026 19:32
Завод Kromberg&Schubert у Луцьку зупинив роботу після обстрілу РФ facebook.com/dsnsVol
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: facebook.com/dsnsVol

У Луцьку після російської атаки зупинили роботу підприємства Kromberg&Schubert. Наразі компанія оцінює ситуацію та визначає подальші кроки. Працівників просять залишатися на зв’язку з безпосередніми керівниками.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Kromberg&Schubert у суботу, 17 жовтня.

Реклама

Завод Kromberg&Schubert у Луцьку призупинив роботу

Сьогодні, 17 жовтня, ТОВ "Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ" оприлюднило офіційну заяву про зупинення роботи підприємства після російської атаки. У компанії зазначили, що наразі оцінюють обставини та координують подальші дії.

Представники підприємства наголосили, що безпека, життя та здоров’я працівників є безумовним пріоритетом. Також у компанії подякували рятувальникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій та іншим службам екстреного реагування за оперативну роботу й захист людей.

"Робота підприємства зупинена! Наш безумовний пріоритет — безпека, життя та здоров’я кожного з працівників. Наразі ми оцінюємо поточні обставини та координуємо всі подальші кроки...

Читайте також:

Просимо працівників залишатися на зв'язку зі своїми безпосередніми керівниками. Офіційну інформацію щодо повернення до роботи повідомимо на наших  внутрішніх каналах зв'язку, щойно це стане можливим", — йдеться у заяві компанії.

null
Скриншот заяви Kromberg&Schubert/Facebook

Новини.LIVE інформували, що внаслідок російської атаки на Волинь 16 жовтня 2026 року у Луцьку повторно зазнало удару підприємство з іноземними інвестиціями, а в Ковелі спалахнула пожежа. За попередніми даними, у Ковелі горіло близько десяти вантажівок із напівпричепами, також під удар потрапив митний термінал.

Новини.LIVE також писали, що у п’ятницю, 16 жовтня, після російської атаки в Луцьку були знеструмлені дві підстанції, тривало відновлення електропостачання. Водопостачання зберігалося, проте через знижений тиск на верхніх поверхах вода могла бути відсутня, а електротранспорт не курсував. Лікарні, котельні та водоканал працювали на генераторах, а міська влада закликала жителів підготуватися до тривалої відсутності світла.

завод обстріли Луцьк Волинська область війна в Україні атака руйнування
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації