У Луцьку завод Kromberg&Schubert зупинив роботу після атаки РФ
У Луцьку після російської атаки зупинили роботу підприємства Kromberg&Schubert. Наразі компанія оцінює ситуацію та визначає подальші кроки. Працівників просять залишатися на зв’язку з безпосередніми керівниками.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Kromberg&Schubert у суботу, 17 жовтня.
Завод Kromberg&Schubert у Луцьку призупинив роботу
Сьогодні, 17 жовтня, ТОВ "Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ" оприлюднило офіційну заяву про зупинення роботи підприємства після російської атаки. У компанії зазначили, що наразі оцінюють обставини та координують подальші дії.
Представники підприємства наголосили, що безпека, життя та здоров’я працівників є безумовним пріоритетом. Також у компанії подякували рятувальникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій та іншим службам екстреного реагування за оперативну роботу й захист людей.
"Робота підприємства зупинена! Наш безумовний пріоритет — безпека, життя та здоров’я кожного з працівників. Наразі ми оцінюємо поточні обставини та координуємо всі подальші кроки...
Просимо працівників залишатися на зв'язку зі своїми безпосередніми керівниками. Офіційну інформацію щодо повернення до роботи повідомимо на наших внутрішніх каналах зв'язку, щойно це стане можливим", — йдеться у заяві компанії.
Новини.LIVE інформували, що внаслідок російської атаки на Волинь 16 жовтня 2026 року у Луцьку повторно зазнало удару підприємство з іноземними інвестиціями, а в Ковелі спалахнула пожежа. За попередніми даними, у Ковелі горіло близько десяти вантажівок із напівпричепами, також під удар потрапив митний термінал.
Новини.LIVE також писали, що у п’ятницю, 16 жовтня, після російської атаки в Луцьку були знеструмлені дві підстанції, тривало відновлення електропостачання. Водопостачання зберігалося, проте через знижений тиск на верхніх поверхах вода могла бути відсутня, а електротранспорт не курсував. Лікарні, котельні та водоканал працювали на генераторах, а міська влада закликала жителів підготуватися до тривалої відсутності світла.