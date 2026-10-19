Убытки Украины от атак РФ за год составили 7,7 млрд долларов — Корецкий

Премьер-министр Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Российские войска продолжают разрушать территорию Украины. Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что в результате российских ударов с начала 2026 года уничтожено или существенно повреждено более миллиона квадратных метров недвижимости, в частности складских и логистических объектов. Общие убытки бизнеса, производств и товаров на складах уже оцениваются в 7,7 млрд долларов.

Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий в интервью BBC News Украина, передает Новини.LIVE.

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Каковы убытки украинского бизнеса в 2026 году

Сергей Корецкий сообщил в интервью BBC News, что многочисленные российские удары приводят к значительным разрушениям предприятий, коммерческих помещений, производственных мощностей и складских запасов. Часть компаний вынуждена сокращать деятельность или прекращать работу. Безусловно, это сказывается на занятости населения и доходах людей.

"Очень много разрушений принес российский террор. На данный момент оценка убытков за этот год составляет 7,7 миллиарда долларов. Это — разрушение помещений, бизнеса, производств и товаров на складах. И это — очень большая цифра, которая будет только расти", — сказал премьер-министр.

Отдельно Корецкий обратил внимание на повреждения недвижимости. С начала года уничтожено или существенно повреждено более миллиона квадратных метров объектов различного назначения. Особенно это касается складской и логистической инфраструктуры. Она важна для хранения и поставок продукции. Отдельно он выразил благодарность украинскому бизнесу за стойкость в таких непростых условиях.

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"Поэтому бизнес переориентируется, и ему огромная благодарность за эту стойкость, за то, что, несмотря ни на что, решения находятся", — сообщил он.

Корецкий отметил, что решения сложные, но Украина продолжает жить, и продукция все равно есть на полках магазинов.

Корецкий: государство делится разведданными с бизнесом

Из слов премьер-министра стало известно, что государство делится с бизнесом всеми разведданными и информационными сводками. Также на вопрос журналистки о том, как часто премьер проводит совместные совещания с представителями крупного бизнеса, он ответил, что часто, и добавил:

"Обсуждали с крупным бизнесом, отстаивали наше предложение повысить НДС на 1%, чтобы сформировать собственный взнос в спецфонд компенсации страховых военных рисков", — сказал он.

Мы писали, что в этом же интервью премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил об изменениях в механизме бронирования. По его словам, в настоящее время количество забронированных и тех, кто скрывается от мобилизации, значительно превышает количество военнослужащих.

Новини.LIVE сообщали, что он рассказал о важных изменениях в приложении "Воздушная тревога". В частности, теперь на картах в режиме реального времени отмечаются воздушные цели на территории Украины.