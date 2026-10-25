Премьер-министр Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Правительство Украины выделило 187,6 млн грн на восстановление 33 многоквартирных домов, поврежденных в результате ударов со стороны РФ. Эти работы будут проводиться в Кривом Роге, Сумах и Киевской области; данная инициатива должна помочь более чем 4 тысячам жителей вернуться в свои дома.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает Новини.LIVE.

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На восстановление домов будет направлено почти 188 млн грн

Сергей Корецкий сообщил, что правительство выделило 187,6 млн грн на восстановление 33 многоквартирных домов. Они были повреждены в результате атак России. Ремонтные работы будут проводиться в Днепропетровской, Сумской и Киевской областях.

"Средства из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии поступят в местные бюджеты", — написал премьер-министр Украины.

Финансирование будет направлено на восстановление:

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трех домов в Кривом Роге;

20 — в Сумах;

10 — в Киевской области.

Реализация этого проекта поможет более чем 4 тысячам человек как можно скорее вернуться домой.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что правительство, в условиях ограниченного бюджета, продолжает находить возможности для восстановления домов, чтобы помочь людям, чье жилье пострадало в результате агрессии России.

Мы писали, что из-за войны с РФ государство несет значительные убытки. Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что только с начала года в результате атак РФ уничтожено или существенно повреждено более миллиона квадратных метров недвижимости. Между тем общие убытки украинского бизнеса он оценил в 7,7 млрд долларов.

Новини.LIVE сообщали, что кибербезопасность также имеет огромное значение. Стало известно, что правительство усилит защиту госсервисов от кибератак РФ. Сергей Корецкий сообщил, что Россия для совершения этих преступлений чаще использует искусственный интеллект и атакует украинскую цифровую систему.