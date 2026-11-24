Фахівець Херсонського водоканалу. Фото: Херсонська міська рада

У понеділок, 23 листопада, Кабінет Міністрів України визначив додаткові заходи, щоб зменшити перебої з водопостачанням та каналізацією у великих містах після російських ударів. Передусім йдеться про лікарні та інші критично важливі об'єкти, які мають працювати безперервно.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

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Допис Сергія Корецького. Скриншот: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Як зміниться робота водоканалів в Україні

"Сьогодні Уряд ухвалив кілька рішень, частину з яких не розкриваємо з міркувань безпеки", — зазначив Корецький.

Із оприлюдненої інформації відомо, що місцева влада і водоканали мають підготувати спеціальні графіки для промислових підприємств, державних і комунальних закладів.

Вони стосуватимуться скидання стічних вод підприємствами та режиму роботи установ. Це потрібно, щоб зменшити навантаження на каналізацію в години пік.

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Що робитимуть у разі перебоїв із водопостачанням

Якщо російські атаки призведуть до серйозних руйнувань, людей мають швидко повідомляти про ситуацію.

Крім того, міста повинні заздалегідь підготувати плани підвезення питної та технічної води. Її доставлятимуть у разі тимчасових обмежень водопостачання.

Резервне живлення для водоканалів

Ще одне завдання — пришвидшити встановлення резервного живлення на найважливіших елементах систем водопостачання та каналізації. Їх також мають забезпечити додатковим обладнанням і спеціальною технікою.

Усі області та Київ повинні відзвітувати про стан підготовки. Координуватиме цю роботу Міністерство інфраструктури.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що російські удари по енергетиці можуть залишити міста без централізованого водопостачання. Олег Попенко попереджав, що в разі знищення важливих енергооб'єктів підвезення води цистернами може стати єдиним способом забезпечити нею жителів.

Також ми писали про плани створити в Україні єдину цифрову платформу для повідомлень про проблеми з комунальними послугами. Через неї громадяни зможуть повідомляти про відсутність світла, тепла чи води.