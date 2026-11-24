Специалист Херсонского водоканала. Фото: Херсонский городской совет

В понедельник, 23 ноября, Кабинет министров Украины определил дополнительные меры по сокращению перебоев с водоснабжением и канализацией в крупных городах после российских ударов. В первую очередь речь идет о больницах и других критически важных объектах, которые должны работать бесперебойно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

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Сообщение Сергея Корецкого. Скриншот: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Как изменится работа водоканалов в Украине

"Сегодня правительство приняло несколько решений, часть из которых мы не раскрываем из соображений безопасности", — отметил Корецкий.

Из обнародованной информации известно, что местные власти и водоканалы должны подготовить специальные графики для промышленных предприятий, государственных и коммунальных учреждений.

Они будут касаться сброса сточных вод предприятиями и режима работы учреждений. Это необходимо для снижения нагрузки на канализацию в часы пик.

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Что делать в случае перебоев с водоснабжением

Если российские атаки приведут к серьезным разрушениям, людей должны оперативно информировать о ситуации.

Кроме того, города должны заранее подготовить планы подвоза питьевой и технической воды. Ее будут доставлять в случае временных ограничений водоснабжения.

Резервное питание для водоканалов

Еще одна задача — ускорить установку резервного питания на важнейших элементах систем водоснабжения и канализации. Их также необходимо обеспечить дополнительным оборудованием и специальной техникой.

Все области и Киев должны отчитаться о ходе подготовки. Координировать эту работу будет Министерство инфраструктуры.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что российские удары по энергетике могут оставить города без централизованного водоснабжения. Олег Попенко предупреждал, что в случае уничтожения важных энергообъектов подвоз воды цистернами может стать единственным способом обеспечить ею жителей.

Также мы писали о планах создать в Украине единую цифровую платформу для сообщений о проблемах с коммунальными услугами. Через неё граждане смогут сообщать об отсутствии света, тепла или воды.