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Главная Новости дня Украинцы могут остаться без воды из-за ударов со стороны РФ

Украинцы могут остаться без воды из-за ударов со стороны РФ

Ua ru
3 ноября 2026 17:56
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Попенко предупредил об угрозе прекращения водоснабжения из-за ударов по энергетике «Суспильне»
Человек набирает воду из автоцистерны. Фото: «Суспильне»

Российские удары по энергетической инфраструктуре могут привести к масштабным перебоям с водоснабжением в городах, из-за чего жители будут вынуждены пользоваться привозной водой. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что в случае уничтожения критически важных энергообъектов подвоз воды цистернами может остаться единственным доступным способом обеспечения населения.

Об этом Попенко заявил в эфире программы "Ранок.LIVE", сообщает портал Новини.LIVE.

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Украинцы могут остаться без водоснабжения

По словам Попенко, стабильная работа централизованных систем водоснабжения зависит от электроэнергии, необходимой для функционирования насосного оборудования.

В случае дальнейшего повреждения энергетических объектов коммунальные предприятия могут потерять возможность подавать воду в жилые дома.

Эксперт предупредил, что при таком сценарии населенные пункты будут вынуждены организовывать доставку питьевой и технической воды специальными цистернами. В качестве примера Попенко привел ситуацию в Днепре, где в минувшие выходные возникли масштабные проблемы с водоснабжением.

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"Это в Днепре было в эти выходные, где воды для нескольких сотен тысяч людей не было", — отметил Попенко.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что 3 ноября Киев остался без водоснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры. В Киевводоканале объяснили, что водопроводное оборудование обесточено. Даже после восстановления электроснабжения вода будет возвращаться к потребителям постепенно.

Также Новини.LIVE писал, что глава Деснянской РГА Максим Бахматов предупреждал о неготовности столицы к длительным перебоям с водой. По его оценке, только Деснянскому району в критической ситуации потребуется около 30 миллионов литров. Обеспечить такие объемы бюветами и водовозами невозможно.

обстрелы водоснабжение вода энергетика Олег Попенко
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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