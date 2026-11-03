Людина набирає воду з автоцистерни. Фото: "Суспільне"

Російські удари по енергетичній інфраструктурі можуть призвести до масштабних перебоїв із водопостачанням у містах, через що мешканці будуть змушені користуватися привізною водою. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив, що за умови знищення критично важливих енергооб'єктів підвезення води цистернами може залишитися єдиним доступним способом забезпечення населення.

Про це Попенко заявив в ефірі програми "Ранок.LIVE", повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Українці можуть залишитися без водопостачання

За словами Попенка, стабільна робота централізованих систем водопостачання залежить від електроенергії, необхідної для функціонування насосного обладнання.

У разі подальшого пошкодження енергетичних об'єктів комунальні підприємства можуть втратити можливість подавати воду до житлових будинків.

Експерт попередив, що за такого сценарію населені пункти будуть змушені організовувати доставлення питної та технічної води спеціальними цистернами. Як приклад Попенко навів ситуацію у Дніпрі, де минулими вихідними виникли масштабні проблеми з водопостачанням.

Читайте також:

"Це в Дніпрі було на ці вихідні, де води для кількохсот тисяч людей не було", — зазначив Попенко.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що 3 листопада Київ залишився без водопостачання через пошкодження енергетичної інфраструктури. У Київводоканалі пояснили, що водопровідне обладнання знеструмлене. Навіть після відновлення електрики вода повертатиметься до споживачів поступово.

Також Новини.LIVE писав, що голова Деснянської РДА Максим Бахматов попереджав про неготовність столиці до тривалих перебоїв із водою. За його оцінкою, лише Деснянському району в критичній ситуації знадобиться близько 30 мільйонів літрів. Забезпечити такі обсяги бюветами та водовозами неможливо.