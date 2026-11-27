Прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Кабінет Міністрів України схвалив доопрацьований до другого читання проєкт бюджету. За словами прем'єр-міністра України Сергія Корецького, на безпеку та оборону передбачили майже 5 трлн грн. Під час підготовки документа врахували висновки Верховної Ради та рекомендації МВФ.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на допис очільника уряду.

Реклама

Видатки на оборону в держбюджеті на 2027 рік

Фінансування сектору безпеки та оборони становитиме 43% валового внутрішнього продукту (ВВП) України. Порівняно з першим читанням уряд додатково передбачив 20,4 млрд грн на грошове забезпечення військовослужбовців.

Частину оборонних видатків покриють коштом кредиту від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan. Однак реальні потреби України у фінансуванні війни значно більші.

"Ми працюємо з партнерами і розраховуємо на пряму позабюджетну технічну та військову допомогу", — зазначив Корецький.

Читайте також:

Скільки коштів не вистачає Україні на 2027 рік

Навіть якщо Україна отримає всі кошти за вже підтвердженими фінансовими програмами та попередньо погоджену на саміті НАТО в Анкарі військову допомогу, потреби на 70 млрд євро (близько 3,46 трлн грн) залишаться непокритими.

"З них 30 млрд євро (близько 1,48 трлн грн) — для покриття прямого бюджетного дефіциту і 40 млрд (близько 1,98 трлн грн) — для потреб Сил оборони. Ці цифри однаково розуміють всі наші партнери", — наголосив прем'єр-міністр.

За словами Корецького, президент уже досяг попередніх домовленостей щодо фінансування більшої частини цих потреб. Тепер органи державної влади працюватимуть над їх реалізацією.

Страхування бізнесу від воєнних ризиків

У держбюджеті на 2027 рік також передбачили кошти на створення фонду страхування бізнесу від воєнних ризиків. Внесок України становитиме 31 млрд грн, або 600 млн євро (31 млрд грн за розрахунками уряду).

Уряд розраховує залучити додаткові кошти від міжнародних партнерів та збільшити загальний обсяг фонду до 3 млрд євро (близько 148,5 млрд грн).

Фінансування освіти, медицини та місцевих бюджетів

Уряд майже на 7 млрд грн збільшив державні інвестиції. Зокрема, більше коштів спрямують на освіту, науку, культуру та спорт.

Додаткове фінансування також передбачили на підтримку ветеранів, облаштування укриттів, наукові та медичні проєкти.

Загальний ресурс місцевих бюджетів порівняно з першим читанням збільшили на 18,5 млрд грн. Він становитиме понад 1 трлн грн.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент України Володимир Зеленський закликав партнерів виконати домовленості, досягнуті на саміті НАТО в Анкарі. За його словами, Україні необхідні додаткові 8 млрд євро, щоб покрити дефіцит військового бюджету до кінця 2026 року.

Також ми інформували про те, що голова парламентського комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк розповіла про пріоритети бюджету на наступний рік. Серед них — підтримка внутрішньо переміщених осіб, жителів та бізнесу прифронтових територій, а також збереження 64% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) для громад.