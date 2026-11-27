Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Кабинет Министров Украины одобрил доработанный к второму чтению проект бюджета. По словам премьер-министра Украины Сергея Корецкого, на безопасность и оборону предусмотрено почти 5 трлн грн. При подготовке документа были учтены выводы Верховной Рады и рекомендации МВФ.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пост главы правительства.

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Расходы на оборону в госбюджете на 2027 год

Финансирование сектора безопасности и обороны составит 43% валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. По сравнению с первым чтением правительство дополнительно предусмотрело 20,4 млрд грн на денежное обеспечение военнослужащих.

Часть оборонных расходов будет покрыта за счет кредита от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Support Loan. Однако реальные потребности Украины в финансировании войны значительно выше.

"Мы работаем с партнерами и рассчитываем на прямую внебюджетную техническую и военную помощь", — отметил Корецкий.

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Даже если Украина получит все средства по уже подтвержденным финансовым программам и предварительно согласованную на саммите НАТО в Анкаре военную помощь, потребности на 70 млрд евро останутся непокрытыми.

"Из них 30 млрд евро — для покрытия прямого бюджетного дефицита и 40 млрд — для нужд Сил обороны. Эти цифры одинаково понимают все наши партнеры", — подчеркнул премьер-министр.

По словам Корецкого, президент уже достиг предварительных договоренностей о финансировании большей части этих потребностей. Теперь органы государственной власти будут работать над их реализацией.

Страхование бизнеса от военных рисков

В госбюджете на 2027 год также предусмотрены средства на создание фонда страхования бизнеса от военных рисков. Вклад Украины составит 31 млрд грн, или 600 млн евро.

Правительство рассчитывает привлечь дополнительные средства от международных партнеров и увеличить общий объем фонда до 3 млрд евро.

Финансирование образования, медицины и местных бюджетов

Правительство увеличило государственные инвестиции почти на 7 млрд грн. В частности, больше средств будет направлено на образование, науку, культуру и спорт.

Дополнительное финансирование также предусмотрено на поддержку ветеранов, обустройство укрытий, научные и медицинские проекты.

Общий объем местных бюджетов по сравнению с первым чтением увеличили на 18,5 млрд грн. Он составит более 1 трлн грн.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров выполнить договоренности, достигнутые на саммите НАТО в Анкаре. По его словам, Украине необходимы дополнительные 8 млрд евро, чтобы покрыть дефицит военного бюджета до конца 2026 года.

Также мы сообщали о том, что председатель парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк рассказала о приоритетах бюджета на следующий год. Среди них — поддержка внутренне перемещенных лиц, жителей и бизнеса прифронтовых территорий, а также сохранение 64% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для общин.