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Главная Новости дня Зарплаты военным и ВПЛ: Шуляк о бюджете на 2027 год

Зарплаты военным и ВПЛ: Шуляк о бюджете на 2027 год

Ua ru
30 октября 2026 18:20
Эксклюзив
Бюджет-2027: Шуляк назвала приоритеты финансирования facebook.com/ShuliakOlena
Председатель парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк. Фото: facebook.com/ShuliakOlena

Председатель парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк назвала приоритеты бюджета на следующий год. В частности, по её словам, речь идёт о повышении зарплат военным, поддержке внутренне перемещённых лиц и прифронтовых регионов.

Об этом Елена Шуляк сообщила в эфире Ранок.LIVE.

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Государственный бюджет на 2027 год

Шуляк более или менее положительно оценивает итоги первого чтения, поскольку военным повысят зарплаты, а также будет сохранена ставка НДФЛ в размере 64% для громад. Кроме того, речь идет о поддержке жителей и бизнеса прифронтовых территорий.

"Безопасность, жилье и работа — это три основные вещи, которые сегодня нужны каждому украинцу. Поэтому все, что связано с жильем, нужно максимально финансировать", — заявила Шуляк.

Однако парламент поручил Кабинету Министров пересмотреть и усовершенствовать механизмы финансирования жилищных программ, в частности "єВідновлення", а также поддержки ВПЛ.

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Кроме того, депутаты подчеркнули необходимость уделить больше внимания обеспечению лекарствами людей с редкими заболеваниями. В государственном бюджете на соответствующие программы уже заложено более 20 млрд грн.

В то же время многие поправки не были поддержаны, в частности повышение финансирования отдельных университетов.

Как писали Новини.LIVE, 28 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2027 год. За принятие документа проголосовали 239 народных депутатов

А народный депутат от партии "Батькивщина" Иван Крулько считает, что в 2027 году минимальная пенсия в Украине может остаться на уровне 3500 гривен. В то же время, по его мнению, для покрытия реальных потребностей пенсионеров выплаты должны быть вдвое выше.

Верховная Рада госбюджет Украина Елена Шуляк бюджет
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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