Женщина пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE

Минимальная пенсия в Украине в 2027 году может остаться на уровне 3500 гривен, тогда как для обеспечения реальных потребностей пенсионеров эта сумма должна была бы быть вдвое больше. Такое мнение высказал народный депутат от партии «Батькивщина» Иван Крулько

Об этом он заявил в эфире Вечір.LIVE, передает Новини.LIVE.

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Какой может быть минимальная пенсия в 2027 году

Комментируя запланированный размер выплат, парламентарий отметил:

"Будет 3500, а должно было быть 7 тысяч".

Крулько пояснил, что минимальная пенсия должна определяться с учетом реального прожиточного минимума, который, по его оценке, примерно вдвое превышает официально установленный государством показатель.

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По словам депутата, Верховная Рада уже поручила правительству пересмотреть соответствующие расчеты перед вторым чтением проекта государственного бюджета на 2027 год.

В то же время он не уверен, что Кабинет Министров выполнит это поручение и заложит в бюджет повышение минимальной пенсии до 7 тысяч гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, народный депутат Галина Третьякова раскритиковала проект госбюджета на 2027 год из-за значительной разницы в зарплатах и пенсиях. По её словам, оплата труда работников государственного сектора может различаться в 40 раз, а разрыв между минимальными и максимальными пенсиями — достигать 100 раз.

Как сообщали Новини.LIVE, премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что в 2026 году общие расходы Украины составят около 200 млрд долларов, из которых 155 млрд долларов направляются на войну. Остальные средства необходимы для финансирования медицины, образования, социальных программ, обслуживания государственного долга и других нужд.