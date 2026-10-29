Жінка пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE

Мінімальна пенсія в Україні у 2027 році може залишитися на рівні 3500 гривень, тоді як для забезпечення реальних потреб пенсіонерів ця сума мала б бути вдвічі більшою. Таку думку висловив народний депутат від партії "Батьківщина" Іван Крулько

Про це він сказав в ефірі Вечір.LIVE, передає Новини.LIVE.

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Якою може бути мінімальна пенсія у 2027 році

Коментуючи запланований розмір виплат, парламентар зазначив:

"Буде 3500, а мало бути 7 тисяч".

Крулько пояснив, що мінімальна пенсія має визначатися з урахуванням реального прожиткового мінімуму, який, за його оцінкою, приблизно вдвічі перевищує офіційно встановлений державою показник.

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За словами депутата, Верховна Рада вже доручила уряду переглянути відповідні розрахунки перед другим читанням проєкту державного бюджету на 2027 рік.

Водночас він не впевнений, що Кабінет Міністрів виконає це доручення та закладе в бюджет підвищення мінімальної пенсії до 7 тисяч гривень.

Як повідомляли Новини.LIVE, народна депутатка Галина Третьякова розкритикувала проєкт держбюджету на 2027 рік через значну різницю в зарплатах і пенсіях. За її словами, оплата праці працівників державного сектору може відрізнятися у 40 разів, а розрив між мінімальними та максимальними пенсіями — сягати 100 разів.

Як повідомляли Новини.LIVE, прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що у 2026 році загальні видатки України становлять близько 200 млрд доларів, із яких 155 млрд доларів спрямовують на війну. Решта коштів потрібна для фінансування медицини, освіти, соціальних програм, обслуговування державного боргу та інших потреб.