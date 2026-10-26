Прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Державні видатки України у 2026 році становлять близько 200 млрд доларів. З цієї суми 155 млрд доларів припадає на війну, а решта — на інші потреби держави. Власних доходів країні вистачає лише на третину загальних витрат, тому решту коштів необхідно залучати від міжнародних партнерів.

Про це прем’єр-міністр Сергій Корецький сказав на Київському міжнародному економічному форумі, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у понеділок, 26 жовтня.

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Скільки Україна витрачає на війну та інші потреби

За словами Сергія Корецького, у 2026 році на всі потреби держави необхідно близько 200 млрд доларів. З них 155 млрд доларів коштує війна, а ще 45 млрд доларів потрібні для фінансування інших напрямів.

Зокрема, йдеться про медицину, освіту, обслуговування державного боргу, соціальні та капітальні видатки, а також заходи для забезпечення стійкості країни.

Глава уряду пояснив, що загальні доходи України становлять 70 млрд доларів. До них належать податки, дивіденди державних компаній, прибутки Національного банку та інших установ. Прем’єр наголосив, що власними ресурсами країна може покрити лише третину загальних видатків.

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"Так от загальні всі доходи, всі, без виключення, доходи України — 70 мільярдів доларів. Отже, 1/3 лише Україна може покрити власними ресурсами", — зазначив Корецький.

За словами очільника уряду, решту коштів Україна має залучати від міжнародних партнерів. Ця підтримка необхідна для фінансування державних потреб, забезпечення обороноздатності та стійкості країни.

Новини.LIVE інформували, що збитки України від російських атак на економіку перевищили 7,7 млрд доларів, а руйнувань зазнали понад мільйон квадратних метрів нерухомості. Найбільше постраждали енергетика, металургія, логістика, переробна промисловість і торгівля, а удари також негативно вплинули на експортні можливості країни. За прогнозом прем’єр-міністра Сергія Корецького, до кінця року державний бюджет може недоотримати близько 1,5 млрд доларів.

Новини.LIVE писали, що Сергій Корецький закликав український бізнес готуватися до найгіршого сценарію війни та заздалегідь планувати роботу в разі російських ударів. Підприємствам рекомендують шукати альтернативні виробничі майданчики, готувати приміщення для релокації та домовлятися з постачальниками заздалегідь. Водночас уряд опрацьовує заходи підтримки металургійної й аграрної галузей, зокрема для розширення експорту та збільшення валютних надходжень.