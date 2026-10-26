Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Государственные расходы Украины в 2026 году составляют около 200 млрд долларов. Из этой суммы 155 млрд долларов приходится на войну, а остальная часть — на другие нужды государства. Собственных доходов стране хватает лишь на треть общих расходов, поэтому остальные средства необходимо привлекать от международных партнеров.

Об этом премьер-министр Сергей Корецкий заявил на Киевском международном экономическом форуме, сообщает с места событий журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в понедельник, 26 октября.

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Сколько Украина тратит на войну и другие нужды

По словам Сергея Корецкого, в 2026 году на все нужды государства потребуется около 200 млрд долларов. Из них 155 млрд долларов уходит на войну, а еще 45 млрд долларов необходимы для финансирования других направлений.

В частности, речь идет о медицине, образовании, обслуживании государственного долга, социальных и капитальных расходах, а также о мерах по обеспечению устойчивости страны.

Глава правительства пояснил, чтообщие доходы Украины составляют 70 млрд долларов. К ним относятся налоги, дивиденды государственных компаний, доходы Национального банка и других учреждений. Премьер подчеркнул, что за счет собственных ресурсов страна может покрыть лишь треть общих расходов.

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"Итак, общие доходы Украины — все, без исключения, — составляют 70 миллиардов долларов. Следовательно, только 1/3 Украина может покрыть за счет собственных ресурсов", — отметил Корецкий.

По словам главы правительства, остальные средства Украина должна привлекать от международных партнеров. Эта поддержка необходима для финансирования государственных нужд, обеспечения обороноспособности и устойчивости страны.

Новини.LIVE сообщали, что убытки Украины от российских атак на экономику превысили 7,7 млрд долларов, а разрушениям подверглись более миллиона квадратных метров недвижимости. Больше всего пострадали энергетика, металлургия, логистика, перерабатывающая промышленность и торговля, а удары также негативно повлияли на экспортные возможности страны. По прогнозу премьер-министра Сергея Корецкого, до конца года государственный бюджет может недополучить около 1,5 млрд долларов.

Новини.LIVE писали, что Сергей Корецкий призвал украинский бизнес готовиться к худшему сценарию войны и заранее планировать работу на случай российских ударов. Предприятиям рекомендуют искать альтернативные производственные площадки, готовить помещения для релокации и заранее договариваться с поставщиками. В то же время правительство разрабатывает меры поддержки металлургической и аграрной отраслей, в частности для расширения экспорта и увеличения валютных поступлений.