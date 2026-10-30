Голова парламентського комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк. Фото: facebook.com/ShuliakOlena

Голова парламентського комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк назвала пріоритети бюджету на наступний рік. Зокрема, за її словами, йдеться про підвищення зарплат військовим, підтримку внутрішньо переміщених осіб та прифронтових регіонів.

Про це Олена Шуляк повідомила в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

Державний бюджет на 2027 рік

Шуляк оцінює більш-менш позитивно проходження першого читання, оскільки військовим підіймуть зарплати, а також буде збереження 64% ПДФО для громад. Крім того, йдеться про підтримку жителів і бізнесу прифронтових територій.

"Безпека, житло і робота — це три базові речі, які сьогодні потрібні кожному українцю. Тому все, що пов'язане з житлом, потрібно максимально фінансувати", — заявила Шуляк.

Однак парламент доручив Кабінету Міністрів переглянути та вдосконалити механізми фінансування житлових програм, зокрема "єВідновлення", а також підтримки ВПО.

Читайте також:

Крім того, депутати наголосили на необхідності посилити увагу до забезпечення медикаментами людей із рідкісними захворюваннями. У державному бюджеті на відповідні програми вже закладено понад 20 млрд грн.

Водночас багато різних правок були не підтримані, зокрема підвищення фінансування певних університетів.

Як писали Новини.LIVE, 28 жовтня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про державний бюджет на 2027 рік. За ухвалення документа проголосували 239 нардепів

А народний депутат від партії "Батьківщина" Іван Крулько вважає, що у 2027 році мінімальна пенсія в Україні може залишитися на рівні 3500 гривень. Водночас, на його думку, для покриття реальних потреб пенсіонерів виплати мали б бути вдвічі вищими.