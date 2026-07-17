Уряд призначив тимчасових очільників Міноборони та МЗС — Хмару і Сибігу

Сергій Корецький. Фото: Facebook/Сергій Корецький

Кабінет Міністрів України призначив тимчасових виконувачів обов'язків міністра оборони та міністра закордонних справ. Відтепер Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки міністра оборони України, а Андрій Сибіга — обов'язки міністра закордонних справ.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає Новини.LIVE.

Кабмін ухвалив нові кадрові рішення

За словами Корецького, кадрові рішення були ухвалені за погодженням із Президентом України Володимиром Зеленським. Вони покликані забезпечити безперервну роботу ключових державних інституцій у сферах оборони та зовнішньої політики.

"Важливо зберегти безперервність роботи в сферах оборони та зовнішньої політики", — наголосив він.

Крім кадрових призначень, уряд розпочав масштабну реорганізацію центральних органів виконавчої влади відповідно до рішень Верховної Ради. Зокрема, буде відновлено Міністерство аграрної політики, створено окреме Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб, а також переглянуто структуру інших відомств.

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За словами прем'єра, уряд розмежував напрями роботи між міністерствами: окремо функціонуватимуть сфери економіки й довкілля, відновлення, а також інфраструктури й транспорту. Це має підвищити ефективність державного управління та прискорити реалізацію урядових рішень.

Водночас речник МЗС Георгій Тихий в коментарі Новини.LIVE повідомив, що на засіданні Кабміну під головуванням Сергія Корецького на Андрія Сибігу офіційно поклали виконання обов'язків міністра закордонних справ. За його словами, кандидатуру Сибіги запропонував Президент Володимир Зеленський, а команда МЗС продовжує працювати над посиленням міжнародної підтримки України, збільшенням тиску на державу-агресора, зміцненням позицій України на світовій арені та наближенням справедливого миру.

Як повідомляли Новини.LIVE, після призначення Євгенія Хмари тимчасово виконувачем обов'язків міністра оборони в Міністерстві пояснили, що він виконуватиме весь комплекс повноважень, який раніше був покладений на Михайла Федорова. Деталі щодо подальших кадрових рішень обіцяють оприлюднити після завершення необхідних юридичних процедур.

Як повідомляли Новини.LIVE, 16 липня Верховна Рада підтримала призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Після цього новий глава уряду заявив, що Кабінет Міністрів розпочинає роботу в оновленому складі та визначить першочергові завдання.