Євген Хмара — які завдання матиме в Міноборони

Євген Хмара. Фото: ОПУ

Виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара матиме в Міністерстві такий самий обсяг завдань, який раніше виконував Михайло Федоров. Детальніше про кадрові зміни в оборонному відомстві повідомлять після завершення всіх необхідних процедур.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на радника Президента України Дмитра Литвина.

Обов'язки Хмари в Міноборони

Литвин заявив, що Хмара володіє необхідними безпековими компетенціями, що дозволять йому ефективно координувати та контролювати окремі напрями роботи оборонного відомства.

"Головне, що зараз визначає хід подій, — це далекобійність і мідстрайки. Хмара в цьому дуже крутий", — зазначив радник президента.

Водночас він наголосив, що детальні пояснення щодо кадрових змін в уряді нададуть після завершення всіх процедур. За словами Литвина, наразі триває робота над низкою чутливих питань, тому коментувати окремі рішення передчасно.

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Також радник президента спростував припущення про те, що глава держави нібито зробив ставку на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Він підкреслив, що подібне враження може виникати лише з боку, однак не відповідає реальній ситуації.

Як писали Новини.LIVE, 16 липня Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони. Президент планує звернутися до Верховної Ради з пропозицією підтримати його кандидатуру.

Водночас глава держави зазначив, що Федоров залишиться в його команді. Про його нову посаду оголосять згодом.

Водночас нардеп Олексій Гончаренко назвав чотири потенційні посади для Михайла Федорова. Йдеться про дипломатичну службу або роботу в Офісі Президента.