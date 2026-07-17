Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Корецкий: Правительство назначило временных руководителей Минобороны и МИД

Корецкий: Правительство назначило временных руководителей Минобороны и МИД

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 17:48
Правительство назначило временных руководителей Минобороны и МИД — Хмару и Сибигу
Сергей Корецкий. Фото: Facebook/Сергей Корецкий

Кабинет министров Украины назначил временных исполняющих обязанности министра обороны и министра иностранных дел. Отныне Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности министра обороны Украины, а Андрей Сибига — обязанности министра иностранных дел.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Новини.LIVE.

Кабмин принял новые кадровые решения

По словам Корецкого, кадровые решения были приняты по согласованию с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они призваны обеспечить бесперебойную работу ключевых государственных институтов в сферах обороны и внешней политики.

"Важно сохранить непрерывность работы в сферах обороны и внешней политики", — подчеркнул он.

Помимо кадровых назначений, правительство приступило к масштабной реорганизации центральных органов исполнительной власти в соответствии с решениями Верховной Рады. В частности, будет восстановлено Министерство аграрной политики, создано отдельное Министерство по делам громад, территорий и внутренне перемещенных лиц, а также пересмотрена структура других ведомств.

Читайте также:

По словам премьера, правительство разграничило направления работы между министерствами: отдельно будут функционировать сферы экономики и окружающей среды, восстановления, а также инфраструктуры и транспорта. Это должно повысить эффективность государственного управления и ускорить реализацию правительственных решений.

В то же время пресс-секретарь МИД Георгий Тихий в комментарии Новини.LIVE сообщил, что на заседании Кабмина под председательством Сергея Корецкого на Андрея Сибигу официально возложили исполнение обязанностей министра иностранных дел. По его словам, кандидатуру Сибиги предложил президент Владимир Зеленский, а команда МИД продолжает работать над усилением международной поддержки Украины, увеличением давления на государство-агрессора, укреплением позиций Украины на мировой арене и приближением справедливого мира.

Как сообщали Новини.LIVE, после назначения Евгения Хмары временно исполняющим обязанности министра обороны в министерстве пояснили, что он будет выполнять весь комплекс полномочий, который ранее был возложен на Михаила Федорова. Детали относительно дальнейших кадровых решений обещают обнародовать после завершения необходимых юридических процедур.

Как сообщали Новини.LIVE, 16 июля Верховная Рада поддержала назначение Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. После этого новый глава правительства заявил, что Кабинет министров приступает к работе в обновленном составе и определит первоочередные задачи.

МИД Министерство обороны кадровые изменения
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации