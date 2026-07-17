Правительство назначило временных руководителей Минобороны и МИД — Хмару и Сибигу

Сергей Корецкий. Фото: Facebook/Сергей Корецкий

Кабинет министров Украины назначил временных исполняющих обязанности министра обороны и министра иностранных дел. Отныне Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности министра обороны Украины, а Андрей Сибига — обязанности министра иностранных дел.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Новини.LIVE.

Кабмин принял новые кадровые решения

По словам Корецкого, кадровые решения были приняты по согласованию с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они призваны обеспечить бесперебойную работу ключевых государственных институтов в сферах обороны и внешней политики.

"Важно сохранить непрерывность работы в сферах обороны и внешней политики", — подчеркнул он.

Помимо кадровых назначений, правительство приступило к масштабной реорганизации центральных органов исполнительной власти в соответствии с решениями Верховной Рады. В частности, будет восстановлено Министерство аграрной политики, создано отдельное Министерство по делам громад, территорий и внутренне перемещенных лиц, а также пересмотрена структура других ведомств.

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По словам премьера, правительство разграничило направления работы между министерствами: отдельно будут функционировать сферы экономики и окружающей среды, восстановления, а также инфраструктуры и транспорта. Это должно повысить эффективность государственного управления и ускорить реализацию правительственных решений.

В то же время пресс-секретарь МИД Георгий Тихий в комментарии Новини.LIVE сообщил, что на заседании Кабмина под председательством Сергея Корецкого на Андрея Сибигу официально возложили исполнение обязанностей министра иностранных дел. По его словам, кандидатуру Сибиги предложил президент Владимир Зеленский, а команда МИД продолжает работать над усилением международной поддержки Украины, увеличением давления на государство-агрессора, укреплением позиций Украины на мировой арене и приближением справедливого мира.

Как сообщали Новини.LIVE, после назначения Евгения Хмары временно исполняющим обязанности министра обороны в министерстве пояснили, что он будет выполнять весь комплекс полномочий, который ранее был возложен на Михаила Федорова. Детали относительно дальнейших кадровых решений обещают обнародовать после завершения необходимых юридических процедур.

Как сообщали Новини.LIVE, 16 июля Верховная Рада поддержала назначение Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. После этого новый глава правительства заявил, что Кабинет министров приступает к работе в обновленном составе и определит первоочередные задачи.